Afro Latin vibes in nieuwe bar Amigas in Brugge

In de Langestraat openden Davina Chowdory en Silke Moerman begin deze maand de deuren van Amigas, een tapasbar met Afro Latin vibes. “Wij zijn al zeventien jaar vriendinnen en droomden er al lang van een eigen horecazaak te starten”, klinkt het.

De Langestraat telt heel wat bijzondere horecazaken, en nu komt er nog een adresje bij om te genieten van een hapje en een drankje. Op nummer 20, waar eerder onder meer de cocktailbar Madam Wong’s Bar huisde, openden Davina Chowdorry (29) en Silke Moerman (32) bar Amigas.

Ze noemen het zelf een tapasbar met Afro Latin vibes. Silke is al jarenlang actief in het verzekeringswezen, maar combineerde die job altijd met bijklussen in de horeca. Zo was ze onder meer actief in De Herborist, Dok Brugge, Ter Kloeffe en het Radisson Blu hotel.

Davina werkt nog altijd in de front office van het Radisson Blu in Brugge en woonde en werkte eerder in horecazaken in Engeland in Portugal. Vooral voor Portugal en de plaatselijke cultuur en keuken heeft ze een grote liefde opgevat en dat merk je aan de menukaart van Amigas.

“Al die uren die we presteren in de horeca, meer en meer prikkelde het om een eigen zaak te starten en voor onszelf te werken”, zegt Davina. “Dit is voor ons een droom die eindelijk in vervulling gaat.” Op de kaart van Amigas zien we aperitieven en cocktails die zowel de Latijns-Ameriaanse als Afrikaanse sfeer ademt. Denk daarbij aan diverse soorten rum, maar ook tequila en de Afrikaanse romige likeur Amarula en diverse wijnen.

Bakbanaan

Ook de bierliefhebber komt aan zijn trekken met zowel een aantal Belgische en Brugse bieren, maar ook het Portugese Super Bock. Op de eetkaart prijken chorizo, Iberico Belotta en Portugese specialiteiten zoals Bolinhos de bacalhau: beignets gevuld met een mengeling van gezouten kabeljauw, aardappelen, ei en peterselie. Nog een voorbeeldje: bakbanaanchips met gekruide kip en mango. “In het weekend willen we de Afro Latin vibes naar Brugge brengen met DJ’s en live optreden”, geeft Silke nog mee.

(PDV)