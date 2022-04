Afghaanse zussen brengen eigen gin op de markt: “Volgende stap in ‘verboden’ carrière”

Twee zussen die afkomstig zijn uit Afghanistan, maar in België hun eigen gin lanceren. Wat Barin en Mariam Dinzad presteren, is verre van evident. Alcohol is in hun geboorteland namelijk uit den boze, zeker voor vrouwen. “Als jobstudentes in de Belgische horeca ging een nieuwe wereld voor ons open.”

Oorlogsvluchtelingen zijn momenteel helaas actueel nieuws en ook Barin (28) en Mariam Dinzad (23) kennen er alles van. De zusjes moesten hun thuisland Afghanistan twintig jaar geleden ontvluchten, samen met hun ouders en vier broers.

Barin schopte het in België tot sommelier en getuigde eerder al in deze krant over hetgeen ze als jong meisje te zien kreeg. Taliban-strijders die zweepslagen uitdeelden, een maandenlange en levensgevaarlijke tocht richting België en vervolgens nog enkele jaren in een opvangcentrum. “Toch overheerst vooral een gevoel van dankbaarheid voor het nieuwe leven dat we hier konden opbouwen”, klinkt het positief.

Khwaraka

Dat positieve verhaal krijgt nu een nieuw hoofdstuk: de oprichting van Khwaraka Sisters Saffron Gin.

“Zowel Mariam als ikzelf werkten al op jonge leeftijd in de horeca, als jobstudentes. Het was toen pas dat de wereld van wijnen, likeuren en andere spirits voor ons open ging”, vertelt Barin. Zij volgde meerdere opleidingen tot sommelier en werkt momenteel in tweesterrenrestaurant Castor in Beveren-Leie. Daarnaast heeft ze een eigen kleinschalige wijnhandel, genaamd C-Page. “Stilstaan is echter achteruitgaan en dus staken wij tijdens de coronacrisis de koppen bij elkaar om een volgende stap te zetten in onze ‘verboden’ carrière. Ik zeg verboden, want in Afghanistan geldt een streng alcoholverbod, zeker voor vrouwen. Zo zag onze eigen gin het levenslicht.”

Khwaraka is het Afghaanse woord voor ‘zussen’ en dus een logische naam voor hun eigen gin. Al is dat zeker niet de enige link met hun geboorteland. “Het is een zacht kruidige gin op basis van Afghaanse saffraan en vanille. Die saffraan noemen ze ook wel het ‘rode goud’ en zorgt voor de unieke kleur. Zelf vind ik de combinatie met de Indian tonic van Double Dutch perfect, maar ook met de gekende tonic van Fever Three komt de gin goed tot zijn recht. Bovendien is Khwaraka ook uitstekend als verrassende digestief. Voorlopig is onze gin enkel verkrijgbaar in restaurants Castor en CRKL, maar je kan hem ook bestellen via mijn webshop C-Page en hopelijk komen er snel nog locaties bij.”

Symbolisch etiket

Niet alleen de gin en het bijhorende verhaal zijn bijzonder, ook het etiket springt meteen in het oog. “Voor het etiket gaven we kunstenares Claudine Bulcaen carte blanche. Zij koos voor een saffraanbloem waaruit Mariam en ikzelf opstijgen”, verklaart Barin. “We vertrekken vanuit een donkere achtergrond, die symbool staat voor ons zwaar verleden, naar een betere toekomst. Zo vertelt de fles van onze gin ook een beetje ons persoonlijk verhaal.” (Arjan Desante)