Actiegroep pleit voor meer volkscafés in de Westhoek met optredens en ambiance

In de Westhoek en Frans-Vlaanderen zetten dit weekend tientallen cafés hun deuren open voor het publiek naar aanleiding van Het Weekend van het Volkscafé. De actiegroep CMCVW grijpt dit evenement aan om hun eis voor meer volkscafés in de Westhoek kracht bij te zetten. Ze doen dat het hele weekend lang op tien verschillende locaties. Eetcafé Bij De Witten op de wijk Fintele in Pollinkhove kreeg zaterdag als eerste het ‘actiecomité’ op bezoek.

Dit weekend vindt de zesde editie van het Weekend van het Volkscafé plaats. Ruim tachtig cafés in de Westhoek en Frans-Vlaanderen nemen hieraan deel en zorgen voor extra animatie. De tot op heden onbekende actiegroep Comité voor meer VolksCafés in de Westhoek (CMCVW) voert vandaag en zondag actie. “Wij willen meer volkscafés in de Westhoek”, luidt de boodschap. “Daarom plannen wij een spraakmakende actie in tien willekeurige cafés.”

Wat de actiegroep van plan was, bleef lang een goed bewaard geheim. Maar zaterdagnamiddag werd in café Bij De Witten duidelijk wat hun ‘spraakmakende actie’ precies inhield. De aanwezige klanten werden getrakteerd op een optreden van goochelaar Stijn Deman alias Austyn Magic en een muzikaal intermezzo van Die Fröhliche Trappisten. Ambiance troef.

Andere cafés

Ook andere volkscafés krijgen nog bezoek van Austyn Magic en Die Fröhliche Trappisten. Vandaag strijkt het gezelschap om 16 uur nog neer in De Living in Veurne, om 17 uur in Tofdak in Diksmuide en om 18 uur in ’t Rooneplezier in Houthulst en zondag om 11 uur in De Gouden Brander in Ieper, om 12 uur in In De Nachtegaal in Heuvelland, om 13 uur In Den Grooten Moriaen in Wervik, om 14 uur in De Sportman in Langemark-Poelkapelle en om 15 uur in Eet- en Bierkroeg ‘Au Nouveau St.-Eloi’ in Poperinge.

De organisatoren van het Weekend van het Volkscafé zien er alvast geen graten in de actie van het CMCVW. “Wij zijn ook pro meer volkscafés, dus waarom niet”, is hun reactie. Alle info op het weekend van het Volkscavé is terug te vinden op de Facebookpagina www.facebook.com/WeekendVanHetVolkscafe.

(KVCL)