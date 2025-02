Aäron en Eveline openen drink- en eethuis Geite@fire in Beselare: “Altijd gedroomd van eigen zaak”

De Geite@Fire is een nieuwe horecazaak in Beselare. De naam verwijst naar de heksentraditie in het dorp bij Zonnebeke. Het drink- en eethuis is gevestigd in de Wervikstraat 22, waar vroeger l’Amuse en daarvoor café De Geite gevestigd was.

Uitbaters Aäron Del’Haye en Eveline Verholle wilden de oude naam terugbrengen, omdat het in Beselare nog op ieders lippen lag. “Onze nieuwe naam De Geite@Fire verwijst naar de heksenlegende rond de vliegende geit en het vuur, maar fire verwijst ook deels naar mijn muziekvoorkeur. Ik ben fan van U2 en Bruce Springsteen die het nummer Fire zongen”, steekt Aäron van wal.

Zowel Aäron als Eveline hebben een link met Beselare. “Ik ben Beselarenaar en mijn grootouders hadden een zaak hiernaast. Mijn vriendin Eveline is afkomstig van Geluwe, maar woonde een tijd in Beselare”, verduidelijkt Aäron. Aan ervaring in de horeca heeft hij geen gebrek. Beroepshalve was Aäron (39) aan de slag als kok bij de marine en sinds een vijftal jaar combineerde hij dat met een bloeiende traiteurdienst in bijberoep. “Ik heb altijd gedroomd van een eigen zaak en nu heb ik de kans gegrepen.”

Keuken

In De Geite@Fire is er voor elk wat wils. De keuken kan omschreven worden als een mix van klassieke gerechten met de kookkunsten van grootmoeder, aangevuld met de verfijnde touch van chef Aäron. Verse producten zijn een prioriteit en er is ruime keuze aan tapas, vlees- en visgerechten en desserts. Eveline is gastvrouw van dienst.

De keuken is open op vrijdag en zaterdag van 17 tot 21.30 uur en op zondag van 11 tot 21 uur. Op zondag zijn doorlopend snacks te verkrijgen. In de toekomst hopen Aäron en Eveline ook op donderdag open te zijn.

De keuken is tijdens de week open voor groepen en verenigingen op afspraak. Het koppel plant ook thema-avonden zoals barbecue, paëlla, ribbetjes… Goed om weten is dat er bij De Geite@Fire ook een automaat is waar lekkere gerechten kunnen uitgehaald worden.