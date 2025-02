À Mou Morel krijgt mooie erkenning van Google Maps

Er is geen wifi, geen telefoon, geen pagina op sociale media en wie naar het toilet moet? Die gaat naar de koer. Sinds 1901 is de tijd stil blijven staan in café À Mou Morel en toch klasseerden gebruikers van Google Maps deze plaats als het vierde beste café van België.

Google Maps bestaat twintig jaar en kan terugblikken op een erg indrukwekkend parcours. Van de overname van een klein platform, tot de dagelijkse wegwijzer van zowat iedere weggebruiker. Via reviews konden gebruikers van Google Maps ook hun mening over bepaalde plaatsen delen. Om hun twintigjarig bestaan te vieren, besloot Google om een rangschikking te maken van de beste en leukste plekjes van het land. Ook een lijst met ‘de beste cafés’ kon niet ontbreken, en daar staat À Mou Morel op de vierde plaats. Tussen enkele ronkende namen wist het kleine café zich er te installeren met een stevige score. Extra bijzonder is het feit dat Thérèse Duthoy (80) niet eens weet wat Google Maps is.

Internetheld

“Het café werd door mijn vader in 1901 geopend. Tijdens de oorlog werd het volledig vernield. Na de wapenstilstand werd het opnieuw opgebouwd.” Thérèse spreekt vanachter de toog van het café, waar ze ondertussen al vijftig jaar de lakens uitdeelt. Het is ook de enige plaats waar je ze te pakken kan krijgen. De kranige dame heeft nooit echt de kaart van de technologie getrokken, en heeft niet eens een gsm.

“Met uitzondering van het verplaatsen van de kachel, hebben we hier nooit echt dingen veranderd. Mensen van alle generaties komen naar hier, om samen een glas te drinken. Daarvoor heb je echt geen computer nodig hoor. Hier zijn zelfs al mensen uit Californië over de vloer gekomen, omdat ze mij op het internet hadden zien staan. Ze hebben dat toen wel proberen uit te leggen, maar dat was toch allemaal Chinees voor mij.”

Met de titel van vierde beste café van België op zak, kan Thérèse zich dus terecht een beetje een internetheld wanen. “Oh ja, ik begrijp nog altijd niet waarom ik op dat internet plots zo populair ben. Toen ze me daar eerst over spraken, dacht ik dat Google een mens was die hier ooit al eens een pint kwam drinken.” (CL)