A L’aise serveert vanaf nu eigen koffiemerk: “Wilden al lang eigen product lanceren”

Sinds vorige week serveert Foodbar A L’aise uit Kemmel een eigen merk van koffie. Uitbaters Yarno Vandecasteele en Quincy Cardinael zaten al langer op het idee te broeden, maar nu is de A L’aise koffie een feit.

A L’aise is ondertussen een gevestigde naam in de Kemmelse horeca. Met dit initiatief breiden ze hun assortiment nog wat meer uit. “We wilden al langer een product uitbrengen onder onze eigen naam”, legt Yarno uit. “Koffie stond bovenaan ons verlanglijstje. We zijn dan ook beide echte koffieliefhebbers.” Op de afgelopen horecabeurs in Gent raakte het idee in een stroomversnelling. “We vonden er een partner die mee wou gaan in ons verhaal”, pikt Quincy in. “We kregen van hen veel inspraak en ze gaven ons de kans om de koffie op kleine schaal te kunnen produceren. Dat was net wat we zochten.”

Doordrinkkoffie

Nadien kwam er een proces van proeven en verfijnen op gang om de ideale A’Laise koffie te creëren, een 100 procent Arabica van vier Braziliaanse boonsoorten. “We wilden vooral een lekkere doordrinkkoffie die een ruim publiek kan aanspreken en op ieder moment gedronken kan worden”, aldus Yarno. “Dat was belangrijk omdat we hier de hele dag door koffie serveren. We geloven dat we een ideale mix gevonden hebben waarin er voor ieder wat wils is. Bovendien beperken we ons niet tot onze eigen foodbar. Klanten kunnen ook een zakje bonen of gemalen koffie kopen. We proberen nu ook om die zakjes bij enkele lokale handelaren in de rekken te krijgen. De bedoeling hierachter is om voor onze klanten ook een beleving te creëren. Met het zakje dat ze mee naar huis kunnen nemen, hebben ze als het ware een souvenir waardoor ze hun uitstap nogmaals kunnen beleven.” (LR)