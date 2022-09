18de editie van de wedstrijd ‘Beste Belgische Wijn’ in Hotelschool Ter Groene Poorte

De Vereniging Vlaamse Sommeliers (VVS) proefde woensdagnamiddag in de Salons van Hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge 173 Belgische wijnen van 53 domeinen in Vlaanderen en Wallonië.

Een jury van 60 sommeliers en wijnexperts beoordeelde de wijnen objectief en volgens strikte criteria. Als garantie werden alle wijnen blind geproefd.

De wedstrijd volgde de internationale regels van de ‘Organisation Internationale de la Vigne et du Vin’ (OIV), die bepalen dat maximaal één derde van de wijnen een medaille krijgt, verdeeld over goud, zilver en brons. Voor deze wedstrijd betekende dit 18 bronzen, 17 zilveren en 17 gouden plakken. Het West-Vlaamse wijndomein Entre-deux-Monts, op de heuvelkam tussen de Rodeberg en de Zwarteberg, wist een gouden medaille te veroveren.

De voorzitter van de VVS loofde de voortreffelijke organisatie van gastheer Hotelschool Ter Groene Poorte. Ook de leerlingen van het 7de jaar drankenkennis-sommelier werden extra in de bloemetjes gezet voor de feilloze manier waarop ze de dranken serveerden aan de sommeliers en wijnexperts. (PDC)