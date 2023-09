13,5 op 20 in Gault&Millau, maar toch sluit grillrestaurant Más Brasa in Knokke-Heist: “Klaar voor nieuwe uitdaging”

Knokke-Heist verliest een culinaire trekpleister. Het bekende grillrestaurant Más Brasa, bekroond met 13,5 op 20 in de Gault&Millau-gids, sluit de deuren. “Een eenvoudige beslissing was het zeker niet. Maar een combinatie van factoren deed me toch de stap zetten”, legt uitbater en chef-kok Frederik Boussy (40) uit. Hij begint samen met zijn toekomstige echtgenote aan een nieuwe uitdaging, die opnieuw de smaakpapillen zal verwennen.

Afgelopen weekend draaide het team van Más Brasa in de Smedenstraat in Knokke-Heist al zijn laatste service. Nieuws dat voor velen als een verrassing kwam, zeker omdat het restaurant bij culinaire liefhebbers een geliefkoosd adresje was. De zaak opende acht jaar de deuren en was al die tijd een plek om te genieten van een verfijnde keuken waar product en kwaliteit centraal stonden. Het werd aanvankelijk gezien als het ‘kleine broertje’ van sterrenzaak Cuines33 – sterrenchef Edwin Menue zette mee zijn schouders onder het project en chef Frederik Boussy werkte jarenlang in de sterrenzaak – maar maakte al snel een eigen naam.

Sinds enkele jaren was Frederik Boussy behalve chef-kok ook uitbater van het restaurant, dat in de gids van Gault&Millau nog hoog scoorde met 13,5 op 20. In die tijd legde hij zijn eigen accenten. Zo kregen visbereidingen er een groter aandeel. Met succes, want de zaak draaide goed. Tot nu, want Más Brasa staat over te nemen. “Een moeilijke, maar weloverwogen beslissing”, zegt Frederik.

Traiteurszaak

“Kijk, al die jaren heb ik met hart en ziel gewerkt. Het werd evenwel steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden én te houden. Verder waren er ook de algemeen stijgende kosten. Het is een combinatie van factoren geweest die me de beslissing deed nemen. Mijn toekomstige vrouw baat de golf in het Zoute uit en ook zij was toe aan een nieuwe uitdaging. Daarop hebben we besloten samen een nieuwe weg in te slaan. De finale beslissing nam ik drie maanden geleden.”

Concreet zijn Frederik en zijn verloofde nu op zoek naar een geschikt pand in Knokke-Heist om een traiteurszaak te beginnen waar je ook kan lunchen. “Ik kreeg heel wat reacties op onze laatste service en wil vooral mijn dank en appreciatie uitspreken voor het team waar ik jarenlang mee werkte, de leveranciers en natuurlijk ons trouw cliënteel dat ons vele keren bezocht. Ik kan die mensen niet genoeg bedanken voor het vertrouwen en de vriendschap, maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk”, aldus Frederik.

Más Brasa staat nu over te nemen en daarvoor zijn diverse opties mogelijk, geeft de uitbater nog mee. Zowel huren als kopen is een mogelijkheid. (MM)