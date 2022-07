125.000 bezoekers op laatste Batjes van Alex Leupe

De 90ste Batjes lokten maar liefst 125.000 mensen naar de Roeselaarse centrumstraten. Het bleken ook de laatste te zijn van centrummanager Alex Leupe (55) die na 12 jaar afscheid neemt omwille van privéredenen.

Verspreid over de vier dagen zakten maar liefst zo’n 125.000 mensen af naar de Roeselaarse Batjes. Dat gaat niet om een schatting, maar is gebaseerd op de metingen Proximus en The Retail Factory. Daarmee werd het Batjesweekend het drukste weekend van dit jaar, maar bovendien ook de meest succesvolle editie sinds de start van de metingen in 2017. Met 35.000 bezoekers bleek zaterdag 25 juni de drukste dag van de vier te zijn.

Roeselaarse Kadobon

Het Batjesprogramma bleek niet enkel bij Roeselarenaars in de smaak te vallen. Hoewel de helft van de bezoekers uit Roeselare kwam, kwam ook 30 procent uit naburige gemeentes in een straal van 20 km rond Roeselare en de overige 20 procent uit de rest van West-Vlaanderen.

Ook de Roeselaarse handelaars blikken tevreden terug. Maar liefst 85 procent van hen was erg tevreden over de verkoop tijdens de vierdaagse Batjes. Organisatorisch waren deze Batjes ook de eerste waar er een co-productie was tussen de vzw Shopping en Centrum Roeselare en de Stad Roeselare.

Na afloop van de Batjes maakte de vzw Shopping en Centrum Roeselare nog bekend dat centrummanager Alex Leupe stopt na deze succesvolle Batjes en dit om privéredenen. Voorzitter Sam Nuytten: “ Met veel dankbaarheid zwaaien we Alex Leupe na deze Batjes uit. Hij was één van de bezielers van de Roeselaarse Batjes en zette tal van shoppingevenementen op. Hij introduceerde de Roeselaarse Kadobon en liet een nieuwe wind waaien in het shoppingcentrum van Roeselare.”

Mantelzorger

Alex Leupe (55) was 12 jaar actief als centrummanager en wuift alle lof weg. “Het was telkens het werk van een heel team mensen.”

Niettemin doet het hem deugd om met een succesvolle Batjeseditie te kunnen afsluiten. “Zeker nadat er ook twee jaar geen volwaardige Batjes konden georganiseerd worden.”

De reden van het afscheid van Alex Leupe ligt in de privésfeer, de man is mantelzorger voor zijn echtgenote. “En ik kan me moeilijk in twee delen. Maar het is met het volste vertrouwen dat ik de fakkel doorgeef.”

Over wie hem opvolgt heeft burgemeester Kris Declercq een antwoord in petto. “De taken van Alex worden voorlopig intern verdeeld en zullen in de volgende periode samen met de stadsdiensten worden bekeken.”