Hoeve De Drie Linden krijgt subsidie om korte keten te promoten: “Melk van de koeien die naast onze winkel grazen”

Om de korte keten verder te promoten, kreeg hoeve De Drie Linden een toelage van 25.000 euro. Daarmee kunnen ze de dure isolatiewerken van de hoeve betalen.

Catherine Willaert woont op een idyllische hoeve in de Drielindenstraat in Sint-Denijs. Ze studeerde 35 jaar geleden af als regentes huishoudkunde. Na twee jaar lesgeven, besloot ze om haar man te helpen op het landbouwbedrijf. Er werden vooral groenten geteeld voor de diepvriesindustrie, tot enkele jaren geleden haar man overleed. “Ik stond voor een moeilijke keuze, maar besloot toch het bedrijf alleen verder te zetten. Wel werken we kleinschaliger en hebben we vooral suikerbieten en aardappelen op het veld staan. Daar is minder werk aan”, stelt Catherine.

Anderzijds heeft Catherine ook een veld van zo’n 1 hectare met pompoenen en is de boerderij in het najaar de uitgelezen plaats om er een pompoen te halen.

Hoevewinkel

Zoon Fréderic Bostyn is ook actief op de hoede die dateert uit de 18de eeuw. Hij is de bezieler van de zomerbar ‘Koebar’, waar de koeien op enkele meters van de bezoeker staan te grazen. Ook was er in een kleine bergruimte een hoevewinkel ingericht. Gezien het succes werd beslist om een oude schuur helemaal om te toveren tot een grote hoevewinkel. “In deze hoevewinkel en tevens streekproductenmarkt, kunnen de gasten terecht voor lekkere verse groenten en fruit, streekproducten en ander lokaal lekkers”, zegt Catherine. “Onze uitblinkers zijn de melktap, waar je verse hoevemelk tapt. Die melk komt van de koeien die naast de hoevewinkel staan te grazen. Verser kan dus niet. Verder hebben we nog een ruime kaastoog met hoofdzakelijk hoevekazen uit onze regio.”

Dure isolatiewerken

Met de actie ‘100 procent West-Vlaams’ wil de provincie al 11 jaar lang de korte ketenondernemers ondersteunen. Het dossier dat Fréderic opstelde werd weerhouden en kon rekenen op een subsidie van 25.000 euro. “Onze provincie telt zo’n 150 projecten waar we de korte keten een duwtje in de rug willen geven. In totaal investeerden we al voor vijf miljoen euro in die projecten. De Drie Linden is een mooie realisatie met een zomerbar met lokale producten. Daarnaast biedt de hoevewinkel ook regionale producten aan”, stelde gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

Volgens Fréderic zal die subsidie gebruikt worden om de dure isolatiewerken mee te betalen.