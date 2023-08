Hoekpand en populaire stek voor krakers in Zeebrugge mag niet afgebroken worden: stadskanker zal wellicht nog jaren woekeren

Een brandje, een overkokend potje van vier krakers in het voormalig Chinees restaurant langs de Kustlaan in Zeebrugge, roept opnieuw vragen op over dit bouwvallig pand, waarvan de gevel al een tijdje gestut moet worden. Afbraak is verboden, tenzij de eigenaar een goed voorstel heeft.

Neen, mooi kun je het zicht op het hoekpand van de Kustlaan met de Baron de Maerelaan niet noemen. Integendeel! Het onderstutte pand is een vloek voor al wie de strandwijk van Zeebrugge binnenrijdt. En het wordt steeds erger, want zaterdagavond rond 23 uur kreeg de brandweer een brandmelding binnen, nadat voorbijgangers rook uit het bouwvallige huis hadden zien opstijgen.

Krakers

De brandweer en politie troffen bij het betreden van het voormalig Chinees restaurant geen brand, maar vier krakers aan. Die waren een potje aan het koken en moesten van de politie ophoepelen. Van een echte brand was geen sprake, de brandweerlieden moesten hun waterslangen niet eens uithalen. Het incident vestigt wel opnieuw de aandacht op een Zeebrugse ‘stadskanker’.

Dit ‘beeldbepalend’ hoekpand werd in 1927 gebouwd naar een ontwerp van de Heiste architect Robert Neirynck. Omdat de vrij opvallende oranje baksteen met wit beschilderde accenten in een art deco-stijl gebouwd werd en de gevel voorzien is van erkers, versneden consoles, doorgetrokken penanten en een gestileerde vaasbekroning, prijkt het pand als ‘inventarispand’ op de lijst van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Het ontwerp voorzag een veelzijdige toren met klokdak, maar die toren werd nooit uitgevoerd.

Hotel Fryatt

Voor er in het pand een Chinees restaurant kwam, fungeerde het gebouw als hotel. Getuige hiervan is een oude foto met het opschrift ‘Hotel Fryatt’, genaamd naar de Britse kapitein Fryatt die voor onze kust in 1915 met zijn koopvaardijschip SS Brussels probeerde een Duitse U-boot te rammen en hiervoor door de Duitsers ter dood veroordeeld en in Brugge geëxecuteerd werd.

“Dit inventarispand mag niet gesloopt worden zolang de eigenaar geen beter voorstel heeft” – Franky Demon, schepen van Monumentenzorg

Van een hotel werd het een Chinees restaurant. Vijf jaar geleden, in augustus 2018, sloot het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen het Chinees restaurant Jin Yan Lou tijdelijk wegens problemen met de hygiëne.

Volgens schepen van Monumentenzorg Franky Demon (CD&V) betekent ‘inventarispand’ dat het gebouw deels beschermd is. “Het is geen monument, maar het mag enkel afgebroken worden als de eigenaar een plan indient dat garandeert dat de nieuwbouw architecturaal een betere kwaliteit zal hebben dan het huidige pand.”

Banaal

“De eigenaar heeft onze stadsdiensten al enkele voorstellen gedaan, maar die boden absoluut geen meerwaarde. Ze waren te banaal en konden niet op de goedkeuring van onze erfgoeddienst rekenen. Nochtans zou er van die site, zeker als het gebouw ernaast in de plannen ingebed wordt, iets moois gemaakt kunnen worden.”

“Het predicaat ‘inventarispand’ biedt waarborgen en verplicht eigenaars om hun panden te renoveren of door iets kwaliteitsvol te vervangen. Want anders zouden alle eigenaars zomaar hun oude panden kunnen laten verkrotten en nadien afbreken én vervangen door banale architectuur. De gevel van dit pand heeft een zekere waarde, hij zou nog gerestaureerd kunnen worden.”

Burgemeestersbevel

“Op burgemeestersbevel wordt de gevel nu onderstut. Dankzij die ondersteuning is er geen veiligheidsprobleem. Er is voorlopig geen enkele reden om het pand te slopen. Het is dus wachten op een nieuw initiatief van de eigenaar of een projectontwikkelaar”, aldus Franky Demon. Bruges Plage zal bijgevolg nog een tijdje ontsierd worden door dit bouwvallig pand…