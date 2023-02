Hoe een Oostends bedrijf Saoedische robots slim maakt: Zorabots haalt miljoenencontract binnen bij opbouw stad van de toekomst

De Saoedische futuristische stad Neom krijgt een stevige West-Vlaamse insteek. Het softwarebedrijf Zorabots uit Oostende levert de komende vijf jaar de software om robots en andere smart devices met elkaar te laten communiceren. Daarvoor sloot het een miljoenencontract af met het staatsbedrijf QSS. “Dit is een enorme boost”, zeggen co-CEO’s Tommy Deblieck en Fabrice Goffin. “En zeggen dat alles begon met onze passie voor Star Wars…”

Ergens in 2011 zitten Eernegemnaar Tommy Deblieck (47) en Fabrice Goffin (51) uit Oostende aan de toog van een bar in Qatar. De boezemvrienden waren er toen aan de slag als consultant in hospitality en technologie en zaten tussen pot en pint luidop over de toekomst te dromen.

“We delen een gemeenschappelijke passie voor alles wat met Star Wars te maken heeft en zaten volop te filosoferen. Hoe fantastisch zou het zijn mochten we onze eigen R2D2 (robot uit de filmreeks, red.) hebben? We horen het ons nog zo zeggen.”

Meer was niet nodig om hun professionele leven compleet om te gooien. De twee hielden Zorabots boven de doopvont en gingen in zee met Aldebaran, een Franse robotproducent. “Die werd toen al gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, maar wij wilden toepassingen voor gewone burgers ontwikkelen. We hebben toen letterlijk al onze spaarcenten in onze droom gestopt.”

“De deal katapulteert ons in een andere wereld. We spelen plots in de hoogste klasse”

Op 26 februari 2013 – exact tien jaar geleden – loonde hun aanpak een eerste keer. “Het UZ Gent kocht één Zorabot om die op de revalidatieafdeling in te zetten. Onze robot deed oefeningen voor bij kinderen met zware brandwonden en motorische beperkingen. Wat bleek? Die waren dolenthousiast en toonden veel meer inzet.”

Tommy en Fabrice klopten daarna ook bij woon-zorgcentra aan en verkochten uiteindelijk 1.500 licenties voor Zorabots. “We noemen ze onze Storm Troopers. De soldaten die het pad voor ons verhaal vereffend hebben”, glimlachen ze.

Een beeld van The Line, dat onderdeel zal uitmaken van de futuristische stad Neom. © GF

Twee jaar na de start gooide Zorabots het roer helemaal om. “Er kwamen steeds meer spelers op de robotmarkt en we besloten ons volledig op softwareontwikkeling te richten: het brein van een robot. Ons doel: een universeel systeem ontwerpen dat met álle types kan werken en communiceren. Zoals elke computer op Windows draait, moet elke robot op ons systeem kunnen rekenen. Wij willen het Windows van de robotwereld zijn.”

Er volgden zeven jaar vol onderzoek en ontwikkeling, maar vorige zomer stond ZBOS – Zorabot Operating System – volledig op punt. “Al die jaren hebben we verlies gedraaid, maar konden we rekenen op de steun van onze stille vennoot Bart Versluys (die vijftig procent van de aandelen bezit, red.).”

Robot Sara

Tommy en Fabrice beschikken over een dertigkoppig team. “ZBOS is het enige softwarepakket ter wereld dat volledig merkonafhankelijk is”, klinkt het trots.

“Het spreekt 53 talen en kan met meer dan 2.000 technologiemerken communiceren. Simpel gesteld: alle smart devices en roboticatoepassingen kunnen op ZBOS draaien. Wij hebben iets unieks in huis.”

En dat werpt nu zijn vruchten af. Het Saoedische staatsbedrijf QSS sloot een contract met Zorabots af en het ZBOS-platform moet een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van Neom, een futuristische miljoenenstad die midden in de woestijn zal verrijzen.

Tommy Deblieck en Fabrice Goffin ondertekenden het contract op de techbeurs LEAP. © GF

ZBOS moet alle apparaten vol spitstechnologie met elkaar laten communiceren en ook Sara, een gesluierde robot die 54 talen spreekt, waaronder ook verschillende Arabische dialecten, heeft ZBOS onder de motorkap. “Sara is het paradepaardje van het hele project. We zijn in de wolken dat wij de software mogen leveren.”

QSS kocht liefst 100.000 licenties voor de komende vijf jaar. “Elke licentie kost 750 euro, met een maandelijks abonnement van 15 euro. In totaal gaat het om een bedrag van 100 miljoen euro. Op LEAP, een grote techbeurs in Saoedi-Arabië, tekenden we het contract.”

West-Vlaamse verankering

De deal katapulteert Zorabots in een andere wereld. “We spelen plots in de hoogste klasse”, aldus Tommy en Fabrice. “Dit is een game changer. Dit zet ons definitief op de wereldkaart van de spitstechnologie. Sinds we het contract met QSS afsloten, tonen heel wat grote bedrijven interesse in wat we doen.” En het verhaal is allesbehalve voltooid.

Robot Sara spreekt 54 talen. © GF

“Met QSS werken we aan een joint venture: een consortium waarbij Saoedisch en Vlaams talent samenwerkt om robotica en Neom te perfectioneren. We bruisen van de ideeën. De volgende stap is onze aanwezigheid in de metaverse uitbreiden. Mark Zuckerberg kondigde zijn project met veel geschal in 2020 aan, wij zijn er al sinds 2018 mee bezig. Vanuit Oostende, jawel.”

Die West-Vlaamse verankering blijft verzekerd, garanderen de co-CEO’s. “We hebben een test- en verkoopfaciliteit in Rwanda en in de toekomst kunnen er nog buitenlandse vestigingen opgericht worden, maar het kloppend hart blijft in Oostende.”

Of we straks ook hier slimme robots en metaverse-toepasingen zullen krijgen, is slechts een kwestie van tijd, zeggen Tommy en Fabrice. “Dit komt er sowieso aan. Begin jaren negentig was een website iets exotisch, nu is het essentieel. Hetzelfde met onze smartphone. Dit is de toekomst.”