Hilde crevits viert eerste ‘dag van de vrouwelijke ondernemer’: “Uitgelezen mogelijkheid om rolmodellen in de kijker te zetten”

Op 8 maart werd niet enkel ‘Internationale Vrouwendag’, maar ook de allereerste editie van ‘Dag van de Vrouwelijke Ondernemer’ gevierd. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits kwam hiervoor met Unizo, Markant en Artemis samen in Snowball, op de bedrijvensite Evolis.

Hilde Crevits (CD&V) kwam op het idee om een ‘Dag van de Vrouwelijke Ondernemer’ in het leven te roepen na de WOMED Award twee jaar geleden. “Al die ondernemende vrouwen samen in een zaal, dat was onroerend. Een andere energie dan wat je normaal voelt bij een groep mannelijke zaakvoerders”, aldus de minister. “Dit initiatief is een uitgelezen gelegenheid om rolmodellen in de kijker te zetten. Jonge vrouwelijke talenten moeten hun mannelijke collega’s niet kopiëren, maar zich laten inspireren om hun eigen authenticiteit te vinden en aan de slag te gaan. Daarnaast wil ik ook inzetten op coaching, want hun faalangst in vaak gewoon groter. En ondernemen houdt nu eenmaal veel risico in.

Stagnerende trend

West-Vlaanderen telde in 2020 exact 48.016 onderneemsters (35 procent van het totaal aantal ondernemers in onze provincie), tegenover 89.925 mannelijke zelfstandigen (65 procent). Die verhouding ligt pal op het Vlaamse gemiddelde. In 2016 was de verdeling in onze provincie op een halve procent na exact hetzelfde. Het aantal vrouwen die een eigen zaak opstarten stijgt dus wel, maar hun aandeel blijft onveranderd.

Giftige vraag

Tijdens de presentatie in Stasegem namen verschillende vrouwen het woord, waaronder de drie West-Vlaamse finalisten van de WOMED Award 2022. Dan werd ineens toch een giftige vraag gesteld: wat met de work-lifebalance? “Eigenlijk zou het niet mogen, want deze vraag wordt nooit gesteld aan mannelijke ondernemers”, aldus Diane Devriendt, algemeen directeur van Markant vzw. Het antwoord was bij alle ambassadrices haast identiek: er is geen balans, maar dat is ook helemaal oké. “Net daarom, om dit eens te horen van succesvolle vrouwen, is het belangrijk om rolmodellen te hebben”, meent Diane.

Vrouwen moeten hun mannelijke collega’s niet kopiëren, integendeel – Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk

Uit een recente enquête van Checkmarket bleek dat er nog enkele maatregelen het vrouwelijk ondernemerschap een boost zou kunnen geven, naast het zichtbaar maken van rolmodellen. Zo denkt 77 procent van de ondervraagde zelfstandigen dat het uitkeren van dienstencheques voor naschoolse opvang in eigen huis hun leven eenvoudiger zou maken. 75 procent ziet graag flexibelere openingsuren van de kinderopvang. Dat laatste is iets waar UNIZO volgens gedelegeerd bestuurder Danny van Assche al langer op aandringt: “Jammer genoeg is de algemene trend nog steeds dat vrouwen thuis meer zorgtaken opnemen dan mannen. Dat moet gelijkgetrokken worden, maar daar kan het beleid niet veel aan veranderen. Om dit te compenseren moeten vrouwen met een passie voor ondernemen kunnen rekenen op betaalbare kinderopvang, ook ‘s avonds en in het weekend. Als we die drempel al kunnen verlagen, zullen steeds meer vrouwen de stap durven wagen.” (PS)