Heulse ‘Tripel I Like’ is beste glutenvrij bier ter wereld

Het Heulse glutenvrij bier ‘Tripel I Like’ is op de World Beer Awards uitgeroepen tot ‘s werelds beste glutenvrij bier. Het is al de derde internationale prijs voor het brouwsel van Heulenaars Pieter Vandeweghe en Lies Bouvry. In 2020 behaalden ze al een bronzen medaille op diezelfde World Beer Awards, datzelfde jaar wonnen ze een gouden plak op de European Beer Challenge.

Het idee van een glutenvrije tripel komt van Heulenaars pur-sang Lies Bouvry en Pieter Vandeweghe. De brouwerij Beer I Like zag het levenslicht in 2020, pal tijdens de coronacrisis. Toen nog in de garage, intussen worden de goudgele pretcilinders in grotere batches extern gebrouwen.

Internationale jury

Het is al de derde keer op minder dan twee jaar dat de Heulse tripel internationaal gelauwerd wordt. Na een eerste plaats op Europees niveau, bezet ‘Tripel I Like’ nu ook het hoogste schavotje op wereldtoneel. Op de World Beer Awards beoordeelt een internationale jury door blind proeven jaarlijks meer dan 2.000 bieren in verschillende categorieën. In de categorie speciaal voor glutenvrij bier mag ‘Tripel I Like’ zegevieren.

Details verfijnd

“De sleutel tot succes zit in het feit dat wij als kleine brouwers tijd hebben. Het brons op de World Beer Awards 2020 en het Goud op de European Beer Challenge 2020 waren het bewijs dat we een goed recept hadden. Het verschil tussen brons en goud zit op dergelijke wedstrijden dikwijls in details. Details die wij verder hebben kunnen verfijnen naarmate we ons eigen bier beter leerden kennen”, aldus Pieter Vandeweghe & Lies Bouvry. (JF)