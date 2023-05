Het grootste pianobedrijf van Europa is West-Vlaams: Piano’s Maene neemt Nederlandse collega over

Met de overname van Clavis Piano’s bij onze noorderburen is Piano’s Maene meer dan ooit ‘incontournable’ in de pianosector. Het Ruiseleedse familiebedrijf, dat dit jaar zijn 85ste verjaardag mag vieren, telt nu negen vestigingen in België en Nederland en wil de komende jaren blijven groeien. “De piano zal er altijd zijn. Aan ons om de allerbeste kwaliteit te bieden.”

Het was groot nieuws in de muziek(instrumenten)wereld. Piano’s Maene neemt alle activiteiten van Clavis Piano’s uit Nederland – eveneens een ronkende naam in de sector – over en groeit zo van één naar vier vestigingen boven de Moerdijk. Naast de huidige hoofdzetel in Alkmaar, die er kwam na de overname van Ypma Piano’s in 2019, krijgt Maene nu ook vaste voet aan grond in Amsterdam, Delft en Utrecht.

In eigen land heeft de pianobouwer vestigingen in thuisgemeente Ruiselede, Gent, Antwerpen, Brussel en Oud-Rekem, wat het totaal op negen brengt. “En zeggen dat alles in het kleine Esen bij Diksmuide begon”, leggen huidig ceo Stefaan Vanfleteren (53), Chris Maene (70) en diens zonen Frederic (39) en Dominique (43) uit.

“We zien onszelf als de pianopartner voor het leven, zelfs over de generaties heen”

Vandaag is Piano’s Maene het grootste pianobedrijf van Europa en richt het zich op alle facetten van het verhaal: verkoop en verhuur, onderhoud en restauratie, maar ook op het bouwen van eigen piano’s. En net dat maakt Maene zo uniek. “Onze missie is om de passie voor piano’s met zoveel mogelijk mensen te delen en hen goesting te doen krijgen om het instrument te ontdekken.”

Koster-organist

De kiem daarvoor moet in die kleine Diksmuidse deelgemeente gevonden worden. “Mijn vader Albert was er koster-organist en privaat muziekleraar”, legt Chris uit.

“Hij had thuis een drietal piano’s waarmee hij de Esense jeugd les gaf. Zijn overbuur was een orgelbouwer die ook piano’s stemde. Hij leerde mijn vader de knepen van het vak en bracht hem ook in contact met een Brugse pianozaak. Toen die geen opvolging had, nam mijn vader de winkel over en bracht hij die naar Esen over.”

Na de Tweede Wereldoorlog, in 1947, volgde de verhuizing naar Ruiselede. “Mijn vader ging hier als koster-organist aan de slag en ook zijn piano-activiteiten verkasten mee. Die namen steeds meer tijd in beslag en groeiden begin jaren zestig uit tot de hoofdactiviteit van hem en onze moeder, Zulma Doutreloigne. De rest is geschiedenis.”

En die is behoorlijk indrukwekkend. De voorbije decennia groeide Piano’s Maene uit tot dé referentie in de pianowereld. “We hebben alles onder één dak”, pikt ceo Stefaan Vanfleteren in.

“Bij ons vind je piano’s voor elk budget: van een instapmodel van enkele honderden euro’s tot de absolute pareltjes die in de meest prestigieuze concertzalen staan. Ons duurste stuk? Dat draait rond de 300.000 euro.”

Pure ambacht

Piano’s Maene is sinds 2000 ook exclusief invoerder van Steinway & Sons en zette met een eigen pianolijn eveneens een stevige standaard in de markt. “Wij willen iedereen bedienen: van de starter over de professionele instituten tot mensen die een piano als investering kopen.”

“We zien onszelf als de pianopartner voor het leven. Dat gaat zelfs generatieoverschrijdend, want intussen zien we hier de kinderen van de kinderen van onze eerste klanten over de vloer komen.”

Cultuurhuizen als Bozar in Brussel, het Brugse Concertgebouw, de Bijloke in Gent en het Concertgebouw in Amsterdam zijn vaste klant in Ruiselede, maar de piano’s van Maene vertrekken naar alle windstreken.

“We zijn een wereldspeler in ons vak”, klinkt het. “En dat vanuit het kleine Ruiselede. Daar zijn we best trots op. Ons dorp heeft wel wat weerklank bij iedereen die met piano’s bezig is.”

De stichters van wat nu Piano’s Maene is: Albert Maene en Zulma Doutreloigne. © GF

Door ook zelf piano’s van a tot z te bouwen, onderscheidt de onderneming zich. “Wij vertrekken nog van het pure ambacht”, onderlijnt het viertal. “In ons atelier wordt nog handwerk geleverd. En dat zorgt voor een hoge kwaliteit. Jaarlijks maken we zo’n tien piano’s, die hebben telkens een doorlooptijd van een jaar. We nemen er bewust onze tijd voor. Acht daarvan vertrekken trouwens naar het buitenland.”

Die expertise wordt ook gewaardeerd, want doorheen de jaren mocht Maene al tal van in het oog springende opdrachten afwerken. “Neem bijvoorbeeld de replica van de Steinway N°1 uit 1836, de piano waarmee het voor de Duits-Amerikaanse legende allemaal begon. Daar mochten we in 2006 uiteindelijk vier exemplaren van maken, waarvan twee voor Steinway & Sons zelf. Dat heeft ons internationaal definitief op de kaart gezet.”

7.000 bomen geplant

Piano’s Maene mag dan wel mondiaal actief zijn, de roots blijven intact. “Op en top West-Vlaams, maar met de blik vooruit. Daarin kadert ook onze recente overname in Nederland. We zijn een modern bedrijf dat een authentiek product met een ziel vervaardigt en aan de man brengt. Voor elke piano die hier over de spreekwoordelijke toonbank gaat, plant de organisatie WeForest ergens ter wereld een boom. Intussen hebben we de kaap van 7.000 al overschreden.”

De komende jaren wil Piano’s Maene rustig verder groeien. “De piano zal er altijd zijn. Het is een van de oerinstrumenten en in deze digitale tijden een analoge rots in de branding. Aan ons om de allerbeste kwaliteit te bieden en ons verhaal verder te verspreiden.”

Piano’s Maene telt vandaag 117 medewerkers, waarvan er 43 in Ruiselede actief zijn. Elk jaar levert het meer dan 4.500 piano’s, goed voor een omzetcijfer van 22,5 miljoen euro.