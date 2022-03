Het gezin achter de Onderneemster van het Jaar: “De mooiste momenten beleef je met je kinderen”

De vrouwelijke Onderneemster van het Jaar is een Ieperse. Caroline Vercauteren van het charcuteriebedrijf BonRill/BonMush haalde het met haar verhaal van duurzaamheid en durf, want als apotheker het vleesverwerkend familiebedrijf van haar schoonouders transformeren in een producent van vegetarische alternatieven is niet iedereen gegeven.

We treffen Caroline Vercauteren (33) op een woensdagnamiddag in het huis van haar schoonouders. Ze heeft net oudste dochter Céleste (5) opgepikt van een’ bricolagenamiddag’ op school, terwijl jongste dochter Marie-France (3) smult van de zelfgebakken wafels van oma. Het winnen van de WOMED Award is ondertussen al een week geleden, maar het lijkt alsof Caroline nog steeds moet bekomen van de massale reacties die ze kreeg. “Ik heb toch al redelijk veel mensen gehoord ondertussen, vooral veel pers. Dat hoort erbij, denk ik, maar ik ben dat niet gewoon”, vertelt ze. “Ik heb na de uitreiking iets gepost op LinkedIn en heb ondertussen al meer dan 20.000 views op dat bericht. Dat is enorm. Het is duidelijk iets dat leeft, ook in Ieper. Ik kreeg bijvoorbeeld ook al felicitaties van de Ieperse burgemeester.”

Vrouwen inspireren

De avond zelf had ze een goeie vriendin als compagnon meegenomen. “We mochten maar één iemand meenemen, omdat de organisatie van het evenement gebeurde tijdens de covidrestricties. Dat zou normaal mijn man Thomas geweest zijn, maar op het laatste moment is onze oppas, mijn schoonmoeder, ziek gevallen waardoor hij toch voor de kinderen thuis moest blijven. Ik heb dan last minute naar een vriendin gebeld die mij eigenlijk al eventjes bijstaat in het ondernemersverhaal. Zij was ook op het idee gekomen om mee te doen met de WOMED Awards. Ze is zelf op zoek naar iets om te ondernemen en ik denk dat die avond haar wel geïnspireerd heeft. Dat was uiteindelijk ook de reden waarom ik meedeed, om andere vrouwen te inspireren.”

Er zijn er niet veel die het ons voordeden, maar ik heb nog veel te leren

“Ik ben ook tevreden dat mijn maatje Sarah Parent van Go Forest gewonnen heeft als Belofte van het Jaar. Zij plant bomen voor bedrijven en we zijn samen als de twee duurzame ondernemers van de bende naar voren gekomen. Het is wel leuk dat we elkaar zo gevonden hebben en dat de jury daar toch naar gekeken heeft. Duurzaamheid was vroeger een buzzwoord, maar nu wordt er wel degelijk iets mee gedaan.”

Herhaling

Dankzij de WOMED Award voor Caroline raakt het verhaal van BonRill/BonMush nog meer bekend. “Ik dacht dat iedereen het verhaal ondertussen wel al zou kunnen, maar dat is dus niet waar. Herhaling is zo belangrijk”, weet Caroline intussen. “Met de oesterzwam hebben we niet alleen een product gevonden waarmee we in onze vegetarische spreads niets moeten inboeten aan smaak en kwaliteit, maar ook een product dat perfect in België kan gekweekt worden, bijvoorbeeld in vroegere varkenstallen.”

Caroline Vercauteren met haar echtgenoot Thomas Vandromme. Dankzij hem kwam ze in Ieper én bij BonRill terecht. © JOKE COUVREUR

Het moet minister Hilde Crevits, die de WOMED Award mocht uitreiken, als muziek in de oren geklonken hebben. Nog geen maand geleden moest ze de pijnlijke aankondiging doen dat door het stikstofprobleem de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent moet verminderen. Daardoor zullen onvermijdelijk heel wat varkensstallen leeg komen te staan. “Als wij er met BonMush voor kunnen zorgen dat een deeltje daarvan vervangen kan worden door oesterzwamkwekerijen, dan zou dat ideaal zijn”, vertelt Caroline, die zich bewust is van het straffe parcours dat ze ondertussen heeft afgelegd. “De overname van een familiebedrijf, maar voornamelijk ook dat duurzaam transformeren van een bestaand bedrijf, er zijn er niet veel die het ons hebben voorgedaan. Maar ik heb ook nog veel te leren. Daarom ben ik ook zo blij met de prijs die verbonden is aan de award, namelijk een managementopleiding bij de Vlerick Business School. Aangezien ik gekozen heb voor een groeimindset, ben ik wel iemand die continue wil bijleren.”

Ondertussen blijft de geboren Oost-Vlaamse er wel zo veel mogelijk zijn voor haar twee kleine kinderen. “Ik heb altijd geleerd van thuis dat – ook al heb je overdag niet veel tijd – het superbelangrijk is om de kinderen zelf te halen ’s avonds. Ik eet dan een boterham met hen. Mijn ouders, die zelfstandige bloemisten zijn, hebben ook altijd gezegd: maak dat je thuis bent als de kinderen thuiskomen en vraag hoe hun dag is geweest: dát is het belangrijkste moment van de dag. En als je dat dan kan combineren met een vegetarische worst bij wijze van spreken, dan heb je ook de taak van de dag vervuld om hen een gezonde maaltijd te geven. Twee vliegen in één klap!” (lacht)