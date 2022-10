Hét cosplay-mekka vind je in Brugge: “Zelfs Hollywood is klant bij ons!”

Dit weekend vindt in Gent opnieuw FACTS plaats, hét walhalla voor iedereen die van comics, science fiction, videogames en fantasy houdt. Een béétje fan kruipt dan ook liefst in de huid van zijn favoriete personage en daarvoor kloppen ze erg vaak aan bij speciaalzaak Cosplayshop.be. “De cosplay-scene is echt gigantisch aan het worden.”

Dat cosplay hotter dan ooit is, merken ze bij Cosplayshop.be in Brugge elke dag opnieuw. De vijf teamleden sterke zaak verkoopt alle benodigdheden om je eigen FACTS-proof outfit samen te stellen.

“Het bedrijf bestaat al 30 jaar, maar was lang als stoffeerder actief”, duidt Amy Verhaege (24). “Toen zeven jaar geleden iemand bij ons EVA–foam (schuimvellen in ethyleen-vinyl-acetaat, red.) bestelde om een Iron Man-pak te maken, ging er bij onze zaakvoerder Steve Vanhulle een lichtje branden.”

Het roer omgegooid

De stoffeerder gooide het roer volledig om en besloot zich op de cosplay-wereld te focussen. “We zijn destijds gestart met tien plaatjes foam, nu kopen we gemiddeld achttien paletten per maand.”

Die schuimvellen vormen de basis van wat er bij Cosplayshop.be te krijgen is, maar je vindt er alles wat je nodig hebt om je eigen outfit samen te stellen. “Verschillende soorten lijm, primers, flexibele verven… We hebben alles in huis”, stelt Amy.

“Wij schrikken van niets meer. Een wolvenpak, een drie meter hoge outfit of de demogorgon uit ‘Stranger Things’? Geen probleem”

“Wij maken geen pakken op bestelling, maar staan onze klanten wel bij met advies. Want de vijf mensen die hier werken, zijn allemaal gek op cosplay en het wereldje errond.”

De zaken lopen erg goed, valt te horen. “De pakketjes vliegen de deur uit. Per maand gaat het om een 1.600-tal bestellingen goed voor bijna 20.000 per jaar.”

‘The Masked Singer’

En die vertrekken niet enkel naar cosplayers om de hoek. “Om het simpel te zeggen: we zijn wereldwijd actief. We krijgen niet enkel vragen van particulieren, ook bijvoorbeeld alle Europese producties van The Masked Singer zijn klant bij ons. Als we die figuurtjes dan op televisie aan het werk zien, letten we niet meteen op de zangprestaties. Eerder op wat ze met ons materiaal gemaakt hebben. Beroepsmisvorming, zeker?”

Ook de science fiction-blockbuster Dune maakte al gebruik van de diensten van Cosplayshop.be, dichter bij huis is ook Studio 100 klant. “De kans is groot dat pakweg de Bumba-pakken deels met onze materialen gemaakt zijn. Bij bestellingen als voor Dune krabben we ook wel even in ons haar. Dat ze in Hollywood weten waar we in Brugge mee bezig zijn…”

Amy Verhaege. © Tom Brinckman

Het grootste aantal klanten bevindt zich in Duitsland, zegt Amy. “Daar is cosplay écht groot. Maar ook Nederland is een belangrijke klant, België staat op plaats drie.”

Op de vraag of er af en toe gekke voorstellen op hun bureau belanden, moet Amy grijnzen. “Wij schrikken van niets meer. Iemand die een wolvenpak wil maken, of een outfit met gigantische vleugels: no problem.”

“Bij ons kan je voor alles terecht: van een klein hoorntje of bijltje tot een kostuum van drie meter hoog, we stellen met plezier je zelfbouwpakket samen. Onlangs was er nog iemand die zijn eigen demogorgon (monster uit Netflix-serie Stranger Things, red.) wilde maken. We zijn meteen aan de slag gegaan.”



Naast een arsenaal aan cosplay-grondstoffen maken Amy en co ook YouTube-filmpjes waar ze tutorials uit de doeken doen. “Een vorm van service. Maar het zorgt ook voor bekendheid. PewDiePie, zowat de bekendste YouTube-ster ter wereld, deed ooit een oproep dat hij een outfit nodig had voor een muziekvideo die hij wilde opnemen en kwam via-via bij ons terecht.”

“Als we hem dan in zijn samoeraipak aan het werk zagen, glommen we van trots. Zulke opdrachten geven ook een boost. Dit kan tellen qua namedropping.”

Tandje bijsteken

In eigen land is Cosplayshop.be de enige speciaalzaak. “Eigenlijk heb je in heel Europa maar een paar dergelijke zaken, maar wij waken erg goed over de prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien kunnen we terugvallen op zeven jaar ervaring.”

De toekomst zien ze in Brugge rooskleurig tegemoet. “De cosplay-wereld is écht gigantisch aan het worden”, zegt Amy. “En die blijft maar groeien. Begrijpelijk, want het is een veilige omgeving. Iedereen kan er zichzelf zijn en wordt meteen aanvaard.”

“Dat zal ook op FACTS in Gent het geval zijn. Dergelijke conventies zijn voor ons best belangrijk, want onze klanten lopen daar rond. Daarom sponsoren we zulke evenementen ook over heel Europa.”

“De voorbije jaren zijn we uitgegroeid tot een van dé referenties in het wereldje, dat willen we ook blijven. Elke keer ze bij bijvoorbeeld Marvel of Disney een nieuwe franchise boven de doopvont houden, zetten we ons schrap. Want dat betekent dat we een tandje zullen mogen bijsteken.”