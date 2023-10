Het begon allemaal met een klein winkeltje van twee broers: Euro Shop groeide in 65 jaar uit tot bloeiende keten met acht vestigingen

Toen broers Daniël en Marcel Kerckhof in 1958 in hartje Roeselare met een klein winkeltje vol legeroverschotten van start gingen, hadden ze nooit kunnen dromen dat ze zo de basis legden voor een ongezien succesverhaal. Vandaag is Euro Shop een van de grootste non-foodwinkelketens van het land en ambitieuzer dan ooit. “Zie ons gerust als de analoge versie van bol.com”, stelt ceo Miguel Bethuyne.

1958 is niet alleen het jaar dat automatisch aan de wereldtentoonstelling in Brussel wordt gelinkt, in Roeselare en wijde omgeving staat het expojaar ook te boek als de start van Euro Shop. Broers Daniël en Marcel openden in de toenmalige Stationsstraat in Roeselare een winkeltje waar ze voornamelijk legeroverschotten aan de man brachten. “In een oude ijsfabriek stalden ze hun aanbod op houten tafels uit”, graaft huidig ceo Miguel Bethuyne (49) in de geschiedenis.

Het idee van de broers Kerckhof bleek een schot in de roos, want het aanbod breidde al snel uit met onder andere regenkledij, schoenen en werktuigen voor landbouwers en bouwvakkers. “Met als gevolg dat de winkelruimte snel te klein was en ze eind 1960 op zoek moesten naar een nieuw onderkomen.”

“We krijgen alle lagen van de samenleving over de vloer, van arbeider over dokter tot ondernemer”

Dat werd gevonden langs de Meensesteenweg in Roeselare, waar de winkel doorheen de jaren verder uitgebreid werd. Vandaag is het historische moederhuis liefst 32.400 vierkante meter groot en telt de overkoepelende groep naast Roeselare nog zeven vestigingen: Doornik, Kortrijk, Sint-Niklaas, Veldegem, Maldegem, Middelkerke en Mechelen. Die laatste opende in 2021 de deuren.

Lokale verankering

65 jaar na de eerste stapjes is Euro Shop nog altijd een familiezaak pur sang. “Daniel Kerckhofs kinderen – Didier, Dorine en Danny – zijn allemaal actief binnen Euro Shop en bouwen mee aan de toekomst.”

Euro Shop is een one shop family store, omschrijft Bethuyne. “Bij ons vind je op één en dezelfde plek alles wat een gezin op non-foodvlak nodig kan hebben. Mama vindt haar gading in onze huishoud- of kookafdeling, papa treft hier een enorm assortiment aan tuin- en doe-het-zelfmateriaal aan en de kroost kan zich helemaal verliezen in onze speelgoedrayons. Veel klanten maken van Euro Shop dan ook een gezinsuitstapje en zijn hier makkelijk enkele uren zoet.”

Het succes van Euro Shop is eenvoudig te verklaren, klinkt het. “We hebben 260.000 producten in portefeuille, waarvan er zo’n 170.000 altijd in onze rekken te vinden zijn. Onze slogan is niet voor niets Wedden dat we ’t hebben!. Hoeveel keer we iemand moeten ontgoochelen dat we iets niet hebben? Héél zelden”, glimlacht Miguel. “Ons gamma houden we trouwens constant up to date.”

Elke vestiging heeft een ruime parking. “Bewust, want we willen het onze klanten zo comfortabel mogelijk maken. Daarom zijn we ook op perfect bereikbare locaties te vinden. Onze grootste troef is evenwel service en knowhow.”

“Wie bij Euro Shop naar iets op zoek is, kan rekenen op de beste hulp en dito advies. Bovendien gaan kwaliteit en betaalbaarheid hier hand in hand. We hebben alle bekende merken in huis, maar verkopen ook ons huismerk: Euro Lights bundelt alle verlichting, Euro Tools overspant gereedschap, Euro Pet serveert je alles voor je huisdier…”

“Bij ons kan je een product zien, voelen, krijg je advies op maat en kan je nadien in een van onze inpandige horecazaken nog even verpozen. Die weg willen we ook de komende 65 jaar blijven bewandelen”

Ook lokale verankering en duurzaamheid staan voorop. “Onze medewerkers wonen allemaal in de buurt van onze vestigingen en we plaatsen de klant centraal. Daarom draaien onze aankoopverantwoordelijken in het weekend regelmatig een dagje mee op de winkelvloer. Zo houden we de vinger aan de pols en horen we wat er bij onze consumenten leeft. Al onze vestigingen hebben we maximaal voorzien met zonnepanelen om onze energiebehoefte zo goed als helemaal zelf te voorzien.”

7 tot 77

Euro Shop lokt een erg divers publiek. “Van 7 tot 77 en zelfs ouder. We krijgen ook alle lagen van de samenleving over de vloer, van arbeider over dokter tot ondernemer. Iedereen vindt bij ons zijn gading. Van de kleinste nagels en vijzen tot groot elektro en zelfs sofa’s en bedden: bij ons vind je het allemaal.”

De komende jaren wil Euro Shop verder blijven groeien, samen met de meer dan vijfhonderd medewerkers. “We scannen ons land voortdurend op zogenaamde blinde vlekken: plekken waar een nieuwe vestiging een verschil kan maken.”

“Het zogenaamde multiwinkelconcept is ook een typisch West-Vlaams fenomeen dat wij willen helpen verspreiden. Onze nieuwste vestiging in Mechelen bewijst dat die aanpak werkt, want daar vinden klanten vlot de weg naar ons. Al gaan we nooit over één nacht ijs. Alle parameters moeten kloppen.”

Ook online laat Euro Shop een mooie voetafdruk na. “Onze webshop telt meer dan 15.000 artikelen, maar wij blijven vooral inzetten op onze winkels als fysieke verkooppunten. Onze website is als het ware onze etalage.”

“Maar Euro Shop kan je perfect beschouwen als de tegenhanger van online winkelen. De analoge versie van spelers als bol.com”, knipoogt Miguel. “Bij ons kan je een product zien, voelen, krijg je advies op maat en kan je nadien in een van onze inpandige horecazaken nog even verpozen. Die weg willen we ook de komende 65 jaar blijven bewandelen.”