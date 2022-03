Herstel wereldmarkt doet omzet Picanol Group met 32 procent stijgen

Picanol Group, met hoofdzetel in Ieper, haalde in 2021 een omzet van 2,74 miljard euro. De omzet steeg met 32 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet van het segment Machines & Technologies steeg met 30 procent dankzij het blijvend herstel van de wereldmarkt na COVID-19. Zonder wisselkoerseffect is de omzet van het segment Agro gestegen met 67 procent.

Picanol Group heeft haar resultaten van de tweede jaarhelft van 2021 bekendgemaakt. “De omzet steeg met 32 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020”, klinkt het in een persmededeling. “De omzet van het segment Machines & Technologies steeg met 30 procent, aangezien de wereldmarkt voor machines zich sterk is blijven herstellen na COVID-19. Zonder wisselkoerseffect is de omzet van Agro gestegen met +7 procent, gedreven door gunstige marktomstandigheden en hogere verkoopprijzen. Die werden geïmplementeerd om de stijgende grondstof-, energie- en transportkosten te compenseren. Zonder wisselkoerseffect steeg de omzet van Bio-valorization met 19 procent, terwijl de omzet van Industrial Solutions steeg met +6 procent. De omzet van T-Power bleef stabiel.

De totale jaaromzet steeg met 25 procent ten opzichte van 2020 en bedroeg 2.741,7 miljoen euro. De omzet steeg in alle businesssegmenten: Machines & Technologies (+46 procent), Agro (+29 procent), Industrial Solutions (+21 procent), Bio-valorization (+12 procent) en T-Power (+2 procent).

160 miljoen euro winst

De 2021 Adjusted EBITDA bedraagt 430,3 miljoen euro, een stijging van 19 procent in vergelijking met 361,7 miljoen euro in 2020. De Adjusted EBITDA van Machines & Technologies (+62 procent), Agro (+17 procent) en Industrial Solutions (+44 procent) steeg, terwijl de bijdrage van Bio-valorization (-4 procent) en T-Power (-4 procent) tot de Adjusted EBITDA van de groep in lijn was met vorig jaar. De winst in 2021 bedraagt 160,7 miljoen euro, in vergelijking met 55,4 miljoen euro in 2020.

Nieuwe fabriek

Picanol Group verklaart ook dat de werkzaamheden voor de nieuwe productievestiging in Rasnov (Roemenië) eind 2021 voltooid waren (segment Machines & Technologies) en een deel van de productie werd al in januari 2022 opgestart. De verhuizing van de volledige productie naar de nieuwe fabriek is gepland voor het derde kwartaal van 2022.

Eind 2021 kondigde Picanol Group de bouw aan van een nieuw hoofdkantoor voor zijn segment Machines & Technologies in zijn thuisstad Ieper. De start van de werkzaamheden in Ieper is gepland voor het tweede kwartaal van 2022, en de opening van het nieuwe hoofdkantoor voor 2024.

Oorlog Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft wel een impact op de activiteiten van het bedrijf. “Het huidige conflict in Oost-Europa en de economische en financiële sancties die als gevolg daarvan worden opgelegd, hebben een negatieve invloed op de bevoorrading en de kostprijs van zowel grondstoffen als energie”, klinkt het. (TOGH)