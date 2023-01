Herman en Vandamme Busreizen is vier decennia oud: “Eerste reis in jaren ‘80 was naar Lloret de Mar”

40 jaar geleden draaiden Alain Herman en Martine Vandamme voor het eerst de sleutel in het contact van hun eigen autobus. 4 decennia later staat dochter Aline Herman aan het roer van één van de meest toonaangevende bedrijven uit de sector. Herman en Vandamme blaast 40 kaarsjes uit en viert feest, in de vorm van een reisbeurs.

3 tweedehandsbussen, een oude tafel en gerecupereerde stoelen die in de woonkamer als bureel dienst deden. Het verhaal van Herman & Vandamme, Vlaanderens bekendste autocarspecialist, begon ver weg van de hypermoderne installatie waarover het bedrijf vandaag beschikt. “Alain’s Reisclub, dat was een beetje het idee achter de opstart”, lacht Aline Herman. Ze nam de fakkel van haar ouders over en wist het bedrijf verder uit te bouwen tot een referentie in de wereld van autocarreizen. “De bussen waren afkomstig van een oom, die zijn bedrijf moest sluiten. Deze werden verkocht op een veiling. Mijn ouders roken hun kans en wisten 3 exemplaren te kopen. Er was toen nog geen sprake van reizen zoals we het nu kennen maar men sprak eerder van een soort ‘demonstratietrips’. Met een gevulde bus trokken mijn ouders naar een of andere fabriek, kregen daar een rondleiding met een demonstratie van de producten en toen ging het richting restaurant. Het was een concept dat meteen aansloeg, vooral dan bij een ouder publiek en al niet in het minst vanwege mijn ouders.”

Goed in de markt

Aline glimlacht wanneer de familiegeschiedenis erbij wordt gehaald. “Mijn papa was een knappe man en had een vlotte babbel en dus lag hij goed in de markt bij het vrouwelijke publiek. Geloof het of niet maar het gebeurde meer dan eens dat hij plots een onderbroek van één van de vrouwen in zijn zakken kreeg gestopt. Mijn mama was dan weer een erg aandachtige vrouw die probleemloos de mannen met stevige gesprekken kon bekoren. Het was een combinatie die de basis werd voor het verhaal dat zich later zou gaan ontplooien.”

Dat verhaal is een succes op z’n West-Vlaams, waarbij durf en doorzettingsvermogen de brandstof waren. “In de jaren 80 werd het voor mijn ouders duidelijk dat busreizen aan populariteit hadden gewonnen en besloten ze dan ook een eerste, internationale reis aan te bieden. Een gevulde autocar trok toen richting Lloret de Mar, tot groot jolijt van de vakantiegangers. Ze konden toen ook hun woonkamer inruilen voor een echte bedrijfsruimte, waar klanten werden ontvangen. In 1987 verscheen de eerste brochure met verschillende bestemmingen, de voorloper van de catalogus die we jaarlijks nog steeds op de markt brengen.”

© CL

Het bedrijf bleef groeien, waarbij Alain Herman en Martine Vandamme toen reeds trendsetters waren op gebied van marketing en publiciteit. “Mijn ouders kozen op een bepaald ogenblik voor een erg opvallende decoratie op onze bussen, waarbij een foto van een familie aan de ene kant werd geschilderd. Op de andere kant van de touringcar prijkte dan weer een schilderij van een bevallige dame in strandoutfit. In geen tijd kreeg de bus dan ook de bijnaam ‘de seksbus’ en werd hij overal in België en ver daarbuiten herkend. Nu kijkt niemand daar nog van op maar in die tijd was dat erg gewaagd.”

Website in 1997

Van 3 tweedehandsbussen naar een indrukwekkende vloot van hypermoderne autocars en 200 medewerkers. De evolutie die het bedrijf kende is er eentje voor de geschiedenisboeken, al bleef 1 element al die tijd ongewijzigd. “In 1997 lanceerden we onze website, waarschijnlijk als een van de eersten in het land maar toch bleven we vasthouden aan onze catalogus”, klinkt het.

Mijn papa was een knappe man: hij lag goed in de markt bij het vrouwelijke publiek – Aline Herman

“Nog tot op vandaag vormt onze papieren reisgids een van onze ‘incontournables’. Hoewel we sterk inzetten op het online gebeuren en inspelen op de nieuwste sociale media trends, blijft onze catalogus een soort van hebbeding waar heel wat van onze klanten naar uitkijken. We lieten voor het nieuwe jaar 137.000 exemplaren drukken en die zullen geen enkel probleem hebben om bij onze bestaande en nieuwe klanten terecht te komen. Vaak krijgen we in november al de eerste telefoontjes van mensen die vragen of de nieuwe editie al beschikbaar zou zijn. Het is zelfs niet eens uitzonderlijk dat hier mensen aan de deur verschijnen omdat ze hebben uitgerekend dat de nieuwe editie dan ongeveer in onze rekken zou liggen.”

De eerste busreizen van Herman & Vandamme waren meteen een schot in de roos. © gf

Een modern bedrijf met traditionele waarden, waarbij Aline meteen komaf maakt met het oubollig imago van busreizen. “Onze citytrips en de strandbestemmingen zijn hipper dan ooit met vooral jonge gezinnen die boeken. Aan de ene kant heb je het financiële want voor de prijs van 1 vliegtuigticket heb je hier al een een volledige busreis. Aan de andere kant heb je dan ook het reizen-zonder-zorgen verhaal. Het gezin stapt in onze terminal op de bus en wanneer ze afstappen staan ze met de voeten in het zand. Om onze 40ste verjaardag te vieren organiseren we trouwens een grote reisbeurs, waarbij we al onze partners hebben uitgenodigd. Themaparken uit het buitenland of klassevolle hotels komen zich hier aan onze klanten voorstellen en daar zitten erg trendy ondernemingen tussen. Autocarreizen worden meer dan ooit de hoeksteen van de vakantie.”