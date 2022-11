Hendrik Vermeulen stopt als voorzitter bij Unizo Brugge

Ondernemer Hendrik Vermeulen stopt na vijf jaar met het voorziterschap van Unizo Brugge. Hij wordt vervangen door een driekoppige kern.

Hendrik Vermeulen is bestuurder van expeditiekantoor Ocean Gate Logistics in Zeebrugge. Hij neemt bewust geen tweede voorzitterstermijn op bij ondernemersvereniging Unizo Brugge.

800 leden

“We hebben onze ondernemersvereniging versterkt, naar een hoger niveau getild en geprofessionaliseerd. Vandaag verdedigen we de belangen van om en bij de 800 Brugse UNIZO leden-ondernemers. We zijn een organisatie waar het beleid rekening mee moet houden. Ik ben fier op wat we met deze bestuursploeg hebben verwezenlijkt. Na bijna vijf jaar voorzitterschap is het echter tijd voor een nieuwe wind, een nieuwe dynamiek” aldus Hendrik Vermeulen.

Geen versnippering meer

“In Januari 2018 werd ik de eerste voorzitter van het toen pas gevormde UNIZO Groot Brugge. Tot dan werkten de diverse Brugse UNIZO-afdelingen versplinterd. Sint-Kruis, Assebroek, Sint-Andries, Brugge (Centrum & Zeebrugge) en Sint-Michiels hadden elk hun eigen afdeling en bestuur. Zo konden ze weinig wegen op het lokale beleid.”

“De reorganisatie kwam er vooral met oog op meer slagkracht als belangenorganisatie. Nu is er slechts één aanspreekpunt voor al onze leden, het stadsbestuur en de media. 1 + 1 werd 3 zo bleek, want UNIZO Brugge is vandaag met ruim 800 leden de grootste ondernemersvereniging van Brugge”, zegt Hendrik Vermeulen.

Roeren

“Een kernteam neemt voortaan mijn rol als voorzitter over. Ik word dus niet vervangen door één persoon maar door een 3-koppige kern die qua samenstelling om de zes maanden kan roteren. Zo worden mijn taken en verantwoordelijkheden op een verantwoorde manier gespreid over de verschillende bestuursleden”, aldus Hendrik Vermeulen.

Brecht Clyncke, UNIZO-regioverantwoordelijke, verduidelijkt: “Eerder dit jaar koos UNIZO Brugge om slimmer om te gaan met bepaalde bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden. Tot voor kort volgde ik vanuit mijn professionele rol als UNIZO-medewerker en Hendrik Vermeulen vanuit zijn rol als UNIZO-voorzitter, heel wat vergaderingen met Stad Brugge.

Experten

“Om nog sterker voor de dag te komen, besloten we om voor die vergaderingen ondernemers met expertise naar voor te schuiven. Ondernemers die kunnen spreken vanuit hun eigen professionele ervaring. Zo trokken we recent Stijn Boone van Historium aan als expert Toerisme. Hij volgt sinds kort de klankbordgroep van de Dienst Toerisme op.”

“Ook Lucy Ceballos van de Computerkliniek, Chocolaterie Sukerbuyc en De Proeverie versterkte onlangs het team als expert Retail/HORECA/binnenstad. Zij woont sinds kort namens UNIZO Brugge het maandelijkse centrummanagement bij van Stad Brugge. Piet Lantsoght en Hendrik behartigen dan weer de belangen van de Brugse Kmo’s & havenbedrijven, terwijl Anja Sanders als binnenhuisarchitect zich ontfermt over alle freelancers. En zo worden de 4 voornaamste Brugse economische activiteiten nauwgezet opgevolgd door het lokale UNIZO-bestuur.”

Blijvende inzet

“Hoewel ik geen voorzitter meer zal zijn van UNIZO Brugge, blijf ik wel lid van het bestuur van UNIZO Brugge, zodat ik mijn ervaring kan doorgeven. Ik wil me immers blijven inzetten voor al wie onderneemt of plannen heeft om te ondernemen”, aldus Hendrik Vermeulen.