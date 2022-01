Helena Boury en Jef Descheemaecker nemen speelgoedzaak Toepi in Nieuwpoort van ouders over

Helena Boury (27) en haar echtgenoot Jef Descheemaecker (29) droomden ervan om een eigen zaak te runnen. Toen de ouders van Jef, Kiki en Noël Descheemaecker aankondigden te stoppen met hun speelgoedzaak Toepi was dit de ideale gelegenheid voor Helena en Jef om hun droom te realiseren. Naast de winkel komt er ook nog dit voorjaar een webshop.

“Ik ben eigenlijk diëtiste van opleiding en heb die job ook uitgeoefend, maar ik heb er altijd van gedroomd om iets te kunnen doen met kinderen en de speelgoedzaak is het beste wat ons kon overkomen” zegt Helena, “De ouders van Jef hebben de zaak 27 jaar lang gerund en ikzelf kom ook uit zelfstandige familie, de spreekwoordelijke appels zijn dus niet ver van de boom gevallen.”

Kiki en Noël Descheemaecker hebben de zaak uitgebouwd tot wat ze nu is geworden, een winkel gespecialiseerd in houten en educatief speelgoed, bekend in de hele regio. “Wij zullen ook inzetten op duurzaam speelgoed en willen nog een breder assortiment aanbieden voor de allerkleinsten”, zegt Helena. “We willen ook de mensen die niet naar de winkel kunnen komen ons speelgoed aanbieden en daarom zijn we bezig met de realisatie van een webshop die heel binnenkort online zal staan.”

Snelle groei

Speelgoedzaak Toepi werd in 1995 geopend in de Lombardsijdestraat in Nieuwpoort en is het speelgoedadres bij uitstek geworden in de regio. Enkele jaren na de opstart was de winkel al te klein en werd in dezelfde straat een grotere zaak geopend. Omdat de zaak bleef groeien werd in 2020, op de huidige locatie in de Lombardsijdestraat 7 nog eens uitgebreid met 50 vierkante meter zodat nog een breder assortiment kon worden aangeboden aan de klanten.

“Wij hebben onze zaak altijd met heel veel passie en toewijding uitgebaat en we geven de fakkel nu in volle vertrouwen door aan onze oudste zoon Jef en zijn echtgenote Helena. Wij zijn onze klanten heel dankbaar voor het vertrouwen”, zeggen Kiki en Noël. Helena wordt het nieuwe gezicht van de winkel en Jef zal met zijn ervaring in de IT-wereld, vooral het werk achter de schermen op zich nemen. “Toepi is een mooi verhaal en dat verhaal willen we ook verder zetten, met dezelfde toewijding en dezelfde service die de klanten gewoon zijn”, zegt Helena. “Er zullen heel wat leuke merken worden toegevoegd aan ons assortiment zodat er nog meer keuze is dan in het verleden, zowel in de winkel als in de webshop.”

Naast speelgoed vind je bij Toepi ook schoolgerief, boekentassen en valiezen, interieuraccessoires voor de kinderkamer, steps en loopfietsen, kleine handtasjes, lees- en doeboeken en juwelendoosjes, te veel om op te noemen. Wie nu al een kijkje wil nemen bij Toepi kan dat via de website www.toepi.be of op de Facebookpagina Toepi.

Toepi is gevestigd in de Lombardsijdestraat 7 in Nieuwpoort.