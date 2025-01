Heel wat beweging op het Frunpark in Izegem: Wibra en BENT Merkschoenen openen winkel, Kruidvat verhuist naar groter pand

Goed nieuws voor het Frunpark in de Krekelmotestraat in Izegem, er komen twee nieuwe zaken met de nodige naambekendheid: Wibra opent in april en ook BENT Merkschoenen met hoofdzetel in Waregem is aangekondigd. Kruidvat gaat dan weer verhuizen, het huidige pand wordt naast Krëfel wordt ingewisseld voor het pand ernaast en zo wordt Kruidvat dan buur van Action.

In de zomer van 2023 sloot Kruidvat de winkel in de Marktstraat, het had dan al een vestiging op het Frunpark. Maar die is dus aan uitbreiding toe. Ver hoeft men niet te verhuizen, dat kan naar het pand ernaast. Daar was tot voor kort nog een vestiging van Bristol, maar ook die keten zette er na het faillissement een punt achter. Chaussea nam een deel van de winkels open, maar die hadden op het Frunpark al een zaak.

Wibra heeft al ver gevorderde plannen om zich tussen Bel&Bo en Hubo te settelen, ook BENT Merkschoenen komt dus naar het Frunpark en zou daarvoor het pand van Cassis Paprika een optie.