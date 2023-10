Hedwig verrast het jaar rond met zijden bloemen

Amper een jaar na de lancering van haar webshop, opent de gepassioneerde Hedwig Cayenberghs vrijdagavond haar eerste fysieke winkel op Oosteroever. ‘Silk Zijdenbloemen & Sfeer’ vormt een mooie aanwinst in het hippe ‘shopping & dining’ district, dat ondertussen al meer dan 20 unieke handels- en horecazaken telt.

Hedwig Cayenberghs (52) had altijd al een zwak voor interieurinrichting. Na het volgen van een cursus bloemschikken kwam daar een passie voor zijdebloemen bij. “Ik werkte jaren in een interieurzaak in Wijnegem, maar wilde daarnaast graag iets doen met mijn passie voor bloemen. Vandaar dus die webshop”, vertelt ze. Dat draaide prima, tot Hedwig het fysieke contact met de klant begon te missen. “Bij online transacties zie je de reacties van de mensen niet hé. En bloemen zijn een product dat voor zich moet kunnen spreken: een ruiker bloemen, dat moet je kunnen ruiken”, klinkt het.

Huur eens een boeketje

Silk Zijdenbloemen & Sfeer staat voor kwaliteitsvolle en stijlvolle producten, die elk interieur verfraaien en een warme sfeer creëren in huis. Of je nu op zoek bent naar een romantisch boeketje voor Valentijn, een vrolijk zomerboeket of iets in herfstkleuren, Hedwig heeft voor elk seizoen en elke interieurstijl wel iets passend. De door haar persoonlijk samengestelde en met zorg gemaakte zijden bloemenboeketten zien er levensecht uit. “Het grote verschil met gedroogde bloemen is dat deze na een tijdje vergaan. Een boeketje van zijde daarentegen, behoudt zijn vorm en kleur en blijft levenslang mooi”, legt Hedwig uit. Daarom bedacht ze het bloemenabonnement: word je die ene ruiker na verloop van tijd toch beu, dan ga je gewoon met je vaasje naar de winkel en krijg je een aangepast seizoensboeketje mee. “Bloemen ‘huren’ kan net als onze kunstplanten een goed alternatief zijn voor de vele tweedeverblijvers op de Oosteroever. Kunstplanten zijn perfect voor wie graag wil genieten van groen in huis zonder veel zorg en onderhoud”, klinkt het. Momenteel is het allemaal herfstkleuren wat de klok slaat. “In de lente hebben we dan alle soorten bloesems in de aanbieding. Zo hebben we voor elk van de vier seizoenen wel wat moois in petto”, besluit Hedwig.

Silk Zijdenbloemen & Sfeer vind je in de Victorialaan 15a en via www.zijdenbloemensfeer.be