Zeilschip wekt ferrylijn Oostende-Ramsgate weer tot leven

Van 1 tot 5 mei onderzoekt het Nederlandse Fair Ferry of een permanente veerdienst tussen Oostende en Ramsgate realistisch is. Dat doet het bedrijf niet met een klassieke ferry, maar met een zeilboot.

“In 2013 werd, na 175 jaar, de veerdienst tussen Oostende en Ramsgate uit de vaart gehaald. Tien jaar later onderzoekt Fair Ferry door middel van een ‘pioniersvaart’ of deze lijn weer hersteld kan worden’ zegt oprichter Karel de Boer van Fair Ferry. “Een pioniersvaart is de eerste reis die Fair Ferry op een bepaalde route maakt. De avonturiers die tijdens deze reis meegaan worden beloond met een leuk aandenken.”

Afhankelijk van weeromstandigheden

“Deze overtocht kan als enkele reis of als mini-cruise geboekt worden”, legt De Boer uit. “We vertrekken op 1 mei uit Oostende, in de loop van 2 mei arriveren we in Ramsgate. Mensen die de minicruise maken blijven in Ramsgate aan boord en gebruiken het schip als uitvalsbasis om Ramsgate en omgeving te verkennen. Vanuit Ramsgate vertrekt ieder uur een snelle trein die in 1,5 uur naar Londen rijdt. Op 4 mei zeilen we weer terug naar Oostende waar we 5 mei aanmeren. De exacte tijd van vertrek wordt kort van te voren bepaald op basis van de weersomstandigheden. Maar hoogstwaarschijnlijk wordt er een nacht op zee gezeild.”

De reis wordt gemaakt met het tall schip – een groot zeilschip – Morgenster, dat zoveel mogelijk zal zeilen en de motor enkel gebruikt om de haven in en uit te varen en uit veiligheidsoverwegingen. “Dat betekent dat we afhankelijk zijn van de wind om ons doel te bereiken en de oversteek van Oostende naar Ramsgate of vice versa tussen de 10 en 30 uur in beslag neemt.”

Voor actieve reizigers

Zeilervaring is niet nodig, een actieve en open houding wel. Voor wie het wil, zijn er onderweg praktijklessen, maar er blijft ook voldoende tijd om te luieren, te lezen of een goed gesprek te voeren, zo verzekert Fair Ferry. Je betaalt vanaf 790 euro voor een minicruise (heen en terug) en vanaf 400 euro voor een enkele reis. Maximum 24 mensen kunnen deelnemen.

Fair Ferry brengt sinds 2019 passagiers met grote zeilschepen naar hun bestemming op Europese wateren. Het bedrijf wil duurzame veerverbindingen voor een groter publiek toegankelijk maken. Oprichter Karel de Boer zeilt al zijn hele leven. Toen hij steeds meer last van vliegschaamte kreeg – zeker bij korte afstandsvluchten – zaghij kans om zeilschepen als alternatief voor het vliegtuig in te zetten, met als resultaat: Fair Ferry.