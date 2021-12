Zeebrugse havenarbeiders delen kennis en ervaring in Engeland

Havenarbeiders van de terminal van P&O in Zeebrugge realiseerden een unicum. “We werden door het Engelse hoofdkantoor gevraagd om in de haven Tilbury nieuwe collega’s op te leiden. We gingen een maand lang ter plekke om hen te leren veilig ladingen vast te leggen”, vertelt Patrick Trio. Als ceelbaas regelt hij dagelijks mee het werk van de meer dan 225 dokwerkers bij P&O Ferries.

De kennis en ervaring van de Zeebrugse havenarbeiders werd dit jaar een exportproduct op zich. “We werden door het Britse hoofdkantoor van P&O Ferries gevraagd om in de Engelse haven Tilbury nieuwe mensen te helpen opleiden”, vertelt Patrick Trio (58), ceelbaas van de havenarbeiders bij P&O Ferries.

“De terminal van Tilbury was overgestapt op een nieuwe firma voor de stevedoring. Dat is het stouwen of veilig vastleggen van de lading. In overleg met P&O Ferries en de vakbonden in Zeebrugge, staken we in september vier keer een week het Kanaal over. Ik ging twee keer zelf met een ploeg van vijf riggers of kettingtrekkers. Daarna ging er twee keer een forman met twee riggers.”

“De Engelse collega’s waren benieuwd naar onze veiligheidsprocedures en naar de juiste manieren om de kettingen aan te brengen én te verwijderen. Je mag rekenen op een maand tijd om goed met kettingen te leren omgaan. In het begin vecht je ermee. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het alsof je met een rekker speelt. Het was fijn om die hoofdzakelijk jonge mensen te helpen. Tegelijk is het voor onze mensen een geruststelling dat de schepen uit Tilbury hier veilig gestouwd aankomen.”

Veiligheid prioritair

Het beroep van havenarbeider is niet meer zo zwaar is als in de tijd dat er met de hand zakken geladen en gelost werden. “Maar er zijn nog steeds lastige taken en soms onverwacht lange dagen en nachten. Maar bovenal is het gevaar gebleven. Want wij werken met zware ladingen, voertuigen en machines. Dat vergt kennis en ervaring en veiligheid is een prioriteit”, zegt Patrick Trio. Hij groeide op in Bredene maar woont al veel langer in Zeebrugge, waar hij al 33 jaar als havenarbeider werkt.

“Eerst was ik vier jaar kettingspanner, waarbij ik ladingen met kettingen vastzette en losmaakte. Daarna werkte ik vier jaar als chauffeur. Vervolgens werd ik foreman of leidinggevende van een ploeg havenarbeiders. Sinds maart 2020 werd ik ceelbaas voor P&O Ferries, waar ik verantwoordelijk ben voor de werking van alle havenarbeiders.”

Menselijke kant

Zeebrugge telt slechts drie ceelbazen. “Ik heb een collega bij CSP Zeebrugge (containers) en BFNW (fruit). Nochtans zou deze functie voor elk bedrijf bevorderlijk zijn. Onze taak kun je omschrijven als de lijm tussen de havenarbeiders, de vakbonden en het bedrijf. Wij zijn betrokken bij de organisatie zodat er telkens genoeg en ook niet te veel havenarbeiders ingezet worden. Bij P&O werken een 225-tal havenarbeiders op timetable (de ‘vaste’ ploegen). Bij tekorten of grote drukte vullen we dit aan met mensen uit de losse pool. Ik werk heel veel samen met de planners van het bedrijf Kris Lemmens en Nabila Debhi.”

De functie heeft ook een sterk menselijke kant. “Ik begeleid de dokwerkers ook in hun individuele werksituatie. Daarbij hebben sommigen al eens persoonlijke raad nodig en moet ik af en toe wel eens een beetje psycholoog of arts zijn.”

Patrick Trio kan rekenen op vijftien foremannen. “Deze leidinggevende équipe werd de jongste jaren vernieuwd en verjongd. Ze krijgen regelmatig opleiding, zowel over technische zaken als over bijvoorbeeld verzekeringstechnische aspecten. Inzake veiligheid werken we goed samen met de interne preventieadviseur Yves Ducheyne.”

Werk plannen

“Voor havenarbeiders is het top om bij P&O Ferries te werken: dankzij de vaste lijndiensten kunnen we doorgaans al een maand op voorhand het werk plannen. Daardoor kunnen de mensen naast het werk ook een volwaardig sociaal leven uitbouwen.”