Zeebrugse haven verwelkomt volgende week grootste draaibrug van Europa

Volgende week komt in Zeebrugge het middenstuk van de nieuwe brug over het Verbindingsdok aan. Het 130 meter lange en 1.800 ton zware draaistuk wordt vanuit Gent aangevaren. Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt het op zaterdag 22 januari op zijn plaats aangebracht. De constructie van 400 meter lang over het Verbindingsdok wordt de langste beweegbare brug van Europa.

Sinds het najaar van 2020 wordt gebouwd aan een nieuwe brug over het Verbindingsdok in Zeebrugge. Daardoor kan vanaf de fruitsappenfabriek PepsiCo (Tropicana) de Jozef Verschaveweg doorgetrokken worden naar het zuiden van de achterhaven.

Vlotte verbinding met A11

In dit gedeelte van de achterhaven wordt nu volop gebouwd aan het logistiek complex van de Chinese groep Lingang, dat via de nieuwe Verbindingsbrug vlotter verbonden wordt met de containerterminals in de voorhaven.

Ook voor de andere havengebruikers, werknemers en bewoners van Zeebrugge wordt dit een vlotte verbinding met de Herdersbrug (Dudzele) en de snelweg A11. Naast de twee rijvakken komt een afgescheiden fietspad. Het ontwerp is sterk genoeg voor mobiele kranen tot 400 ton zwaar.

Schepen tot 55 meter breed

De langste beweegbare brug van Europa kost 32 miljoen euro en wordt in opdracht van het havenbestuur MBZ gerealiseerd door de tijdelijke aannemerscombinatie Artes Depret, Artes Roegiers, Victor Buyck Steel Construction en Agidens, in samenwerking met studiebureaus SBE, Stendess en Demako.

Vanop beide oevers vertrekken vaste delen in beton op stalen buispijlers. Het koninginnenstuk is een centrale draaibrug van 130 meter lang, 17 meter breed en 1.800 ton zwaar. Die kan opengedraaid worden voor schepen tot een breedte van 55 meter.

Ateliers in Wondelgem

Dat is afgestemd op de Pierre Vandammesluis en de geplande nieuwe Visartsluis. Dit middenstuk is in één geheel gemaakt in de ateliers van Victor Buyck Steel Construction langs de Ringvaart in Wondelgem (Gent).

Daar wordt het in de komende dagen op een rivierponton van 61,5 meter lang en 22,8 meter breed geschoven. Van daar gaat het naar Kluizendok in het Gentse havengebied, waar de lading wordt overgezet op de grotere zeeponton ‘Louis’ van 100 meter lang en 33 meter breed. Via de Westerschelde wordt die ponton naar Zeebrugge gevaren.

Zachtjes neerlaten op centrale as

Als de weersomstandigheden het toelaten, begint na de aankomst en enkele dagen voorbereiding, op zaterdag 22 januari de plaatsing van de draaibrug.

De eerste stap is het deels overrijden van de lading op een tweede ponton, zodat het middenste stuk vrij boven het water komt te hangen. Op die manier kan de brug neergelaten worden op het middeneiland (de centrale as).

Na de verdere afwerking kunnen de brug en de wegen in de eerstkomende maanden in gebruik genomen worden.