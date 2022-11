Zeebrugge krijgt twee koninginnen op bezoek

Met een tussenpauze van twee dagen stuurde cruiserederij Cunard Line twee Britse koninginnen op bezoek naar Zeebrugge, telkens voor één dag.

Zaterdag 12 november meerde de Queen Mary 2 aan. Bij de tewaterlating in 2003 was dit met 345 meter lengte het grootste passagiersschip ooit gebouwd. In de 1.310 hutten kunnen 2.620 passagiers slapen. Maandag 14 november was het de beurt aan de Queen Victoria. Dit schip uit 2007 is 294 meter lang en kan 2.014 passagiers meenemen.