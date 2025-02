Zeebrugge belangrijkste terminal voor Russisch lng in Europa

De haven van Zeebrugge was in 2024 de belangrijkste haven voor de invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Rusland. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van de denktank IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis).

Volgens de cijfers van het IEEFA is vorig jaar vanuit Rusland in totaal 6,13 miljard kubieke meter lng ingevoerd in Zeebrugge. Het gaat wel om een daling met 14 procent in vergelijking met 2023 (7,16 miljard kubieke meter). Zeebrugge gaat daarmee de havens van Duinkerke en Montoir-de-Bretagne, allebei in Frankrijk, vooraf. Daarna volgt het Spaanse Bilbao.

Een kanttekening die daarbij wel wordt gemaakt, is dat de gegevens voor de havens van Zeebrugge en Montoir-de-Bretagne zowel op import als op het overladen van lng slaan.

Volgens de data van IEEFA zijn Frankrijk, Spanje en België samen goed voor 85 procent voor de import van Russisch lng in Europa. Frankrijk is het land dat het meest lng vanuit Rusland invoert.

Nog volgens de denktank was 44 procent van de lng die in België geïmporteerd is, afkomstig uit Rusland. Dat land blijft daarmee de belangrijkste invoerder van het vloeibaar gemaakt gas in ons land. In de hele EU vertegenwoordigt Russisch lng 19 procent van de import.

Sanctiepakket

De EU heeft in juni vorig jaar een sanctiepakket ingevoerd dat onder meer maatregelen tegen de Russische lng-sector bevatte. Daardoor is het vanaf 26 maart verboden om die Russische lng over te laden en vervolgens door te voeren naar landen buiten de EU. De invoer van lng van Russische oorsprong blijft wel mogelijk is. De Europese Unie wil tegen 2027 wel een einde maken aan de afhankelijkheid van Russisch gas. Toch is de import van Russisch lng in de hele EU in 2024 gestegen met 18 procent.