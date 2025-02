Wim Willaert zet handtekening op ecologische bouwstenen nieuwe strekdam in Blankenberge

De nieuwe strekdam die het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) aan de haven van Blankenberge aan het bouwen is, wordt een stuk ecologischer dan de vroegere strekdam. Dit dankzij de veertig speciaal ontworpen bouwstenen of eco haro-blokken die klaar zijn om in zee geplaatst te worden. Acteur Wim Willaert zette als ambassadeur zijn handtekening op een van de blokken.

Het gaat om een project van eco-onderneming Go Ocean, in samenwerking met bouw- en baggerbedrijf DEME en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid. Bedoeling is om biodiversiteit terug te brengen naar de Noordzee en op en rond de strekdam een habitat voor ongewervelde dieren en algen te creëren. “Wat de bouwstenen zo ecologisch maakt, is de aangepaste samenstelling van het beton zelf. Bovendien blijft de oppervlakte van de stenen ruw zodat algen en andere organismen zich makkelijker kunnen hechten. Dit bevordert de aangroei”, klinkt het bij MDK.

De eco haro’s kregen elk een persoonlijke tag of handtekening van de verschillende partners van het project. Voor MDK werd zo’n bouwsteen gehandtekend door acteur Wim Willaert, bekend van series als ‘Nonkels’ en ‘Eigen Kweek’. Wim is ook ambassadeur van het project. De werken voor de nieuwe strekdam zitten trouwens mooi op schema. In het voorjaar van ‘26 zou de constructie volledig afgewerkt moeten zijn.