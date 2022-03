Werknemers in Zeebrugge niet getroffen door 800 ontslagen bij P&O Ferries

Zeebrugge blijft gespaard van de drastische besparingsronde met 800 ontslagen bij de Britse rederij P&O Ferries. Het gaat om Britse bemanningsleden van de eigen vloot van P&O. Er vallen geen ontslagen op de terminals en in Zeebrugge worden alle lijndiensten gevaren door ingehuurde schepen met bijhorende bemanning.

Donderdagmorgen ging een schokgolf door de maritieme wereld na het nieuws dat P&O Ferries al zijn schepen onmiddellijk had laten stoppen me varen. Daarbij werd aangekondigd dat er later op de dag een belangrijke mededeling over de toekomst van het bedrijf zou volgen.

P&O Ferries zit al jaren in financieel slechte papieren. In 2020 werden 1.100 van de 4.000 medewerkers ontslagen en de rederij vroeg meermaals om overlevingssteun van de Britse overheid. Daarom werd hele voormiddag gespeculeerd over een mogelijke verkoop of zelfs faillissement.

De rederij uit Dover – eigendom van DP World (Dubai) – vaart tussen het Verenigd Koninkrijk en de buurlanden Ierland, Frankrijk, België en Nederland. Op de schepen gaan voornamelijk rijdende vracht (roro) en passagiers. In Zeebrugge werd de passagiersdienst met Hull eind 2020 geschrapt wegens niet langer rendabel. De vrachtlijnen met Hull (containers) , Tilbury en Teesport (rijdende vracht) zijn wel goed bezet. Er werken ruim 40 bedienden en meer dan 200 havenarbeiders.

Opluchting

In de namiddag kwam vanuit Dover de officiële mededeling dat er 800 bemanningsleden op staande voet ontslagen worden. “We leden het afgelopen jaar 118 miljoen euro verlies en dat is niet langer houdbaar. Deze beslissing is zeer moeilijk maar noodzakelijk voor het voortbestaan van het bedrijf. Op deze manier garanderen we een toekomst voor de 2.200 resterende mensen.”

Zeebrugge ontspringt de dans. “Iedereen op de terminal kan blijven werken. Ook voor de scheepslijnen is er geen impact want die worden allemaal bevaren door ingehuurde schepen met bijhorende bemanning”, klinkt het opgelucht bij medewerkers van de terminal.

Gijzelen

Er worden wel vragen gesteld bij de aanpak om in heel Europa alle activiteiten te bevriezen, zonder dat dat in Zeebrugge nodig was.

“Alle schepen gingen aan de kant om de passagiers en vracht te ontschepen vóór de officiële mededeling. Op die manier wilde de bedrijfsleiding vermijden dat ontevreden bemanningsleden de passagiers en vracht zouden gijzelen”, zegt maritiem expert Christian Roos van vakbond ACV-Transcom.

“Er was geen voorafgaand sociaal overleg en deze operatie werd in het grootste geheim voorbereid. In Dover werd zelfs een beveiligingsfirma aangesteld om bemanningsleden die niet van boord wilden gaan, desnoods met handboeien om van het schip te halen. Dat is een schande. We horen dat het bedoeling is van deze mensen te vervangen door goedkopere buitenlandse krachten.”

(RJ)