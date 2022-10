Werken stormvloedkering liggen stil door onduidelijkheden met omloopriolen

De bouw van de stormvloedkering in Nieuwpoort ligt voor minstens een paar weken stil. Twee studies geven andere cijfers als het gaat over de stroming van het water na de plaatsing van de omloopriolen. Een derde studie moet nu aantonen welk onderzoek het juiste is.

De bouw van de stormvloedkering in Nieuwpoort startte vijf jaar geleden. Bij een zware storm moet die keerwand voorkomen dat het hinterland onder water stroomt. In het prille begin van het dossier waren geen omloopriolen voorzien maar die kwamen er uiteindelijk wel zodat zoveel mogelijk pleziervaart door de havengeul kan. Die riolen zorgen namelijk voor de regeling van de stroming. “Er is een eerste studie uitgevoerd voor de werken starten”, duidt woordvoerder Peter Van Camp van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

“Een tweede studie toonde echter andere resultaten over die stroming. Er mag namelijk maximum drie knopen geregistreerd worden. Een extra onderzoek moet nu aantonen welke studie de juiste resultaten toont. Is dat het eerste dan kunnen we de werken vervolgen maar mocht het toch het tweede zijn dan zal extra werk nodig zijn om de riolen aan te passen. De opmaak van die derde studie zal een paar weken duren. We hopen tegen eind dit jaar de definitieve resultaten te weten.”

MDK wil geen enkel risico nemen en legt de werken in Nieuwpoort stil. De heraanleg van de houten wandelpromenade gaat wel gewoon verder. (GUS)