Werken nieuwe strekdam in Blankenberge volgende week van start

Op maandag 2 oktober starten de werken voor de nieuwe westelijke strekdam in Blankenberge. In een eerste fase wordt het betonnen westerstaketsel afgebroken, het puin van de afbraak zal daarna grotendeels hergebruikt worden voor de nieuwe constructie. De werken zullen duren tot het voorjaar 2026.

De Blankenbergse jachthaven heeft een korte, smalle en ondiepe haveningang, wat bij stormweer leidt tot een snelle verzanding van de havengeul. Daarbij komt de sterke erosie van het strand van Wenduine, die voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge zorgt.

Verzandingsproblematiek

In Wenduine lag de oplossing voor de erosie in de bouw van een strandhoofdenveld. Deze strandhoofden zijn intussen afgewerkt en zorgen nu inderdaad voor een stabieler strand met minder erosie.

De nieuwe strekdam moet de verzandingsproblematiek in de Blankenbergse jachthaven tegengaan. Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters: “De nieuwe strekdam in Blankenberge moet er in eerste instantie voor zorgen dat de havengeul minder verzandt.”

Toeristische meerwaarde

“Een investering van meer dan 18 miljoen euro waarbij de dam ook gedeeltelijk toegankelijk wordt gemaakt en dat zorgt ook voor een toeristische meerwaarde voor de stad. Zowel tijdens de afbraak als tijdens de bouw zoeken we naar duurzame oplossingen. Zo wordt het puin afkomstig van de afbraak van het westerstaketsel zoveel mogelijk hergebruikt binnen de nieuwe constructie.”

Op 2 oktober start de aannemer met de voorbereidende werken en de werfopbouw. Het betonnen westerstaketsel wordt volledig afgesloten. Een deel van het strand wordt ingenomen voor de werfketen en het stockeren van materiaal. De toegang tot het strand wordt daarom tijdens de werken afgesloten. Er is een omleiding voorzien voor wandelaars.

Bistro bereikbaar

Bistro Zee Zee, gelegen vlak bij het staketsel, blijft tijdens de werken steeds bereikbaar. In de tweede helft van oktober start de afbraak van het betonnen westerstaketsel.

Die start in zee, en gaat zo geleidelijk landwaarts. De afbraak van het westerstaketsel wordt zoveel mogelijk vanop het staketsel zelf uitgevoerd. Hierdoor zal er slechts minimale hinder zijn in de havengeul. Voor het scheepvaartverkeer komt er tijdelijke vaarwegsignalisatie.

Duurzame manier

Doordat er op een duurzame en circulaire manier gewerkt wordt, kan het wegtransport doorheen Blankenberge en Wenduine toch enigszins beperkt worden. Daarnaast zullen de betonnen deklaagelementen, die in Zeebrugge worden gefabriceerd, over zee naar de projectsite vervoerd worden.

Burgemeester Björn Prasse: “De nieuwe westelijke strekdam zal ongeveer 600 meter lang zijn. In normale omstandigheden, bij hoogwater en bij springtij zal de dam steeds volledig zichtbaar zijn voor het scheepvaartverkeer.”

Nieuw havenlicht

“Op de kop van de dam komt een nieuw havenlicht. Om de scheepvaart te geleiden komen er boeien en buispalen. De dam zal functioneel toegankelijk zijn voor onderhoudswerken of interventies en evacuaties. De eerste 180 meter zal publiek toegankelijk zijn. Daarna zullen wandelaars via een trap naar het strand kunnen.”

De werken zullen – zonder onvoorziene omstandigheden – duren tot het voorjaar 2026. Tijdens de maanden juli/augustus wordt er niet gewerkt. De kostprijs van het project bedraagt 18,6 miljoen euro.