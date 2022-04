Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk bij Haven Oostende

Donderdag 28 april is Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Haven Oostende speelt een trekkende rol in het Oostendse havengebied wat betreft de zorg voor veiligheid en gezondheid van elke medewerker en grijpt deze dag aan om hieraan extra aandacht te besteden.

Daarom belicht ze een belangrijk onderdeel hiervan: hoe een brand voorkomen en hoe gepast ingrijpen indien er toch een brand ontstaat. Een opleiding in brandveiligheid die aan alle havenmedewerkers werd aangeboden én aangeraden. Zowel op het werk als privé kan de opleiding in levensbedreigende situaties immers het verschil maken.

Opleiding brandveiligheid

Gedurende een halve dag kreeg iedere havenmedewerker de kans om een opleiding in brandveiligheid te volgen. Een theoretisch gedeelte dat ondersteund werd door het leren blussen en evacueren in de praktijk. Ook het gebruik van een blusdeken en het benaderen van een brandende drukhouder werden onder de aandacht gebracht.

Vorig jaar bood Haven Oostende op deze dag een EHBO-opleiding aan waardoor momenteel meer dan de helft van alle medewerkers (van Haven Oostende en haar dochterondernemingen) het certificaat EHBO-opleiding voor bedrijfshulpverleners bezit. Haven Oostende erkent de meerwaarde van dergelijke trainingen en het belang om het hoofd koel te houden in levensbedreigende situaties.

Verschil maken

“Aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu is elke dag onze eerste prioriteit. Haven Oostende stelt dan ook alles in het werk om deze boodschap uit te dragen. We zijn ervan overtuigd dat deze opleiding het verschil kan maken in het leven van onze medewerkers. Zowel op het werk als in de privésfeer”, zegt Dirk Declerck, CEO en Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende.

Deze actie kadert binnen één van de twee fundamenten van Haven Oostende, namelijk: veiligheid, gezondheid en milieu is onze eerste prioriteit.