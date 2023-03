Wekelijks meer dan 50 treinen Zeebrugge-Italië

Het havenbestuur heeft in Milaan een promotiedag voor de vrachtspoordiensten tussen Italië en Zeebrugge gehouden. Port of Antwerp-Bruges heeft in haar totaliteit wekelijks al meer dan zestig verbindingen met Noord-Italië. Daarvan rijdt het merendeel rechtstreeks naar Zeebrugge voor de directe aansluitingen op het scheepvaartnetwerk naar onder meer het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. In de schaduw van de kathedraal (‘dom’) van Milaan werd het aanbod gepresenteerd aan een zeventigtal Italiaanse spelers. (RJ/gf)