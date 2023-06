Vzw Promovis zet Nieuwpoortse vissector al twintig jaar op de kaart: “Politici beslissen over levens”

Op 18 september 2003 werd vzw Promovis Nieuwpoort boven de doopvont gehouden. De ambities waren van in het begin welomschreven: de Nieuwpoortse vissector promoten en op de kaart zetten. Een weliswaar kleine sector maar met een omgekeerd evenredig grote uitstraling voor de stad aan de IJzermonding. Wie aan Nieuwpoort denkt, denkt aan verse vis, aan de vismijn en aan de vissersboten langs de kade.

“Onze ambitie was om langzaam maar zeker te werken aan een duurzame toekomst voor onze sector”, zegt Romeo Rau, voorzitter van de vereniging. “Dat begint met een duurzaam en krachtdadig bestuur. Als je twintig jaar aan een stuk voorzitter bent, wil dat zeggen dat niemand anders het wil het doen en de bestuursleden je twintig jaar lang dulden”, grapt hij. “Het is dan ook bijzonder fijn dat quasi alle bestuursleden-oprichters nog steeds aan boord zijn én actief participeren. Zonder hun onverdroten inzet zou dit echt niet lukken. Ik probeer het voorzitterschap steeds in te vullen vanuit de gedachte dat een voorzitter in de eerste plaats een verbindende figuur is, een primus inter pares, met respect voor zijn bestuur en haar verzuchtingen. Wonderwel lukt ons dit, nog nooit sloeg een bestuurslid de deur dicht. Het is zoals met een vissersboot op zee, je zit allemaal in het zelfde schuitje, alleen consensus leidt naar een behouden thuisvaart”.

Twee decennia is uiteraard niet niks. Naast de alom gekende evenementen zoals Vrijdag visdag, Pittig bruintje met garnaal, Een gebakken pladijs met tartaar (aangeboden op diverse evenementen), volgde in 2018 ook het onvolprezen initiatief 1.000 visjes bakken voor de MUG-heli. De MUG-heli kon intussen rekenen op een financiële input van ruim 18.000 euro na drie bakbeurten.

Minder visgronden

Kijken naar de toekomst is een veel moeilijkere opdracht. “Vanuit een zekere intellectuele eerlijkheid en zin voor realisme dienen we rekening te houden met de vele uitdagingen waar onze sector mee geconfronteerd wordt. Niet alleen de hoge kostenstructuur door de ganse keten heen, het continu veranderen van de spelregels tijdens het spel (waar je vandaag mag vissen kan morgen opeens tot het verleden behoren) en de continue toename in expansie van nieuwe stakeholders (windmolenparken, zeeboerderij, drijvende zonnepanelen, natuuurgebieden) leiden tot een significante inkrimping van de beschikbare visgronden. Dit zijn feiten, ongeacht de stellingname in dit dossier.”

Beleid treft mensen

Romeo Rau richt zich ook tot de politiek: “Toch ook een woordje richting beleidsmakers: iedereen is de voogd van zijn of haar politieke daden. Weet dat wat u beslist altijd een impact heeft op mensen. Politieke beslissingen kunnen mensen zeer hard treffen in hun eigenheid, identiteit en uiteraard ook in hun bestaan en soms zelfs voortbestaan. Een sector die voor een groot stuk nog overleeft door het handelsfonds (de rederij) en door de knowhow over te dragen van vader op zoon, kan dergelijke onzekere economische tijden missen als kiespijn”, benadrukte voorzitter Romeo Rau in zijn feestrede.