Voor het eerst in vijf jaar weer Havenweekend: Innovatie en vacatures centraal

Haven Oostende organiseert op 6 en 7 mei een Havenweekend. Op zaterdag is er een loop/wandelwedstrijd en op zondag staat innovatie centraal op het Ostend Science Park. Het onderzoeksschip Simon Stevin is een van de blikvangers.

De laatste Havendag dateert van 2017. Thema van de Vlaamse Havendag op 7 mei is ‘innovatie’. Haven Oostende vult dat in op de site van het Ostend Science Park (Esperantolaan/Wetenschapspark 1), waar de innovatie en de tewerkstelling in de kijker wordt gezet. Er zijn toelichtingen over de werking van de haven, je kan virtueel meevaren met een schip en er is een overzicht van de beschikbare vacatures in de haven. Het wetenschappelijk onderzoeksschip Simon Stevin ligt aangemeerd aan kaai 706 in het Kanaal Oostende-Brugge (vlakbij het wetenschapspark). Je kan het schip bezoeken.

Voor de gezinnen zijn er heel wat activiteiten: een familiespel, een belevingsruimte voor de kinderen, kindergrime, een springkasteel en het bouwen van zandkastelen. Je kan er ook een onderwaterdrone besturen of een windturbine bouwen. Op het podium is er om 11.45 een show met Stoffel en om 15.30 uur een optreden van Wim Opbrouck en band. Vanuit de verschillende wijken zijn er shuttlebussen voorzien. De toegang tot de site en de activiteiten is gratis.

Op zaterdag 6 mei is er een loop/wandelwedstrijd. Haven Oostende organiseerde eerder al acties ten voordele van 4Brain vzw, zo pakte men al uit met een kalender. De Port Oostende Charity Run is het nieuwste initiatief. Men kan deelnemen in teams van drie personen over een afstand van 5, 10 of 15 kilometer doorheen het havengebied. Men kan ook 5 kilometer wandelen. Centrale locatie is de KRNSO-roeiclub (Prins Albertlaan 104).