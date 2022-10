Vlaanderen lokt Olivia’s naar job in maritieme sector

Het Vlaamse agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) start een campagne om meer vrouwen naar de maritieme sector te lokken. “Te beginnen met onze eigen organisatie: momenteel tellen op 1.211 medewerkers slechts 165 vrouwen. Dat is nog geen 14 procent, dus veel te weinig. In de varende functies is het nog erger gesteld. Onze vloot telt slechts één vrouw op 87 schippers, zeven vrouwelijke matrozen (4 procent) en negen loodsen (3 procent)”, zegt administrateur-generaal Nathalie Balcaen.

De komende vijf jaar moet MDK 130 mensen wegens pensioen vervangen. “Dit is een uitgelezen kans op zoek te gaan naar meer Olivia’s, een knipoog naar de meest populaire naam voor pasgeboren meisjes. We starten een campagne met getuigenissen van zes échte Olivia’s die bij ons werken.”

Strandredder werd ingenieur

Zeven dames uit eigen huis vormen de gezichten van de campagne. Caroline Breemersch uit De Haan is projectingenieur aan de Kust. “Ik ben aan zee geboren en getogen. Ik was strandredder en studeerde voor burgerlijk ingenieur. Nu lk leid infrastructuurwerken voor het bouwen en onderhouden van de kustjachthavens en het beschermen van de havens tegen overstroming. Waterbouw is een bijzonder boeiende wereld, zeker in het licht van de zeespiegelstijging.”

De andere gezichten van de campagne weerspiegelen de verscheidenheid aan functies binnen MDK. Van schipper Marisa Spruyt op de veerdienst in Gent en loods Nitya Michaux, tot de enige vrouwelijke IT-er Karima El Hachimi, communicatieverantwoordelijke en projectleider van Project Olivia Katty Cypers en stafmedewerkers Annelies Van den Bruele en Dorien Mestrom.

Lichamelijk voor iedereen

Ook leidend ambtenaar Nathalie Balcaen is een dame. “Voor elke organisatie of bedrijf is het een verrijking om de vrouwelijke en mannelijke visie te combineren. Ons engagement voor de Olivia-campagne is daarom niet alleen voor ons eigen agentschap maar voor alle werkplaatsen en opleidingen in volledige maritieme sector. Dankzij de technologie en mechanisatie is elk beroep lichamelijk voor iedereen geschikt. We hopen van een inspiratie te vormen.”