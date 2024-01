Vlaamse visserijsector mikt op innovatie en duurzaamheid, Vlaming blijft grootste mosseleter

In Oostende werd het tweejaarlijkse visserijrapport van het agentschap Landbouw en Visserij voorgesteld. We onthouden eruit dat ook in 2022 de Belgische visserij bestond uit platvisvisserij. In de top 5 van de aangevoerde soorten staan tong, schol, inktvis, rog en garnalen.

Sinds 2016 daalt de aanvoer van schol wel sterk. Opvallend is ook de verdubbeling van de aanlanding van inktvis en garnaal. Er werd in het totaal 16.932 ton aangevoerd, een stijging van 1,5 procent tegenover 2021. 79 procent daarvan werd aangeland in Belgische en 21 procent in buitenlandse havens.

De belangrijkste visgrond voor onze vloot in 2022 was de Oostelijk Kanaal ter hoogte van Normandië en Bretagne, gevolgd door de Centrale Noordzee, Zuidoost Ierland, de Zuidelijke Noordzee, Ierse Zee en het Bristolkanaal en het Westelijk Kanaal.

Uniek dataplatform

De jongste jaren heeft de visserij ook grote stappen inspanningen gedaan inzake innovatieve en duurzame visserij: 38 van de 59 nog actieve Belgische vaartuigen zijn uitgerust met het in de wereld unieke dataplatform VISTools.

“In real time wordt tot 8 keer per dag informatie over locatie, snelheid, brandstofverbruik, gevangen soorten en groottes… opgeslagen. Via die intense datacollectie kan er ook een model van vangstvoorspellingen worden opgemaakt. En kan er dus veel meer precies en duurzamer worden gevist”, aldus Hans Polet van het ILVO. En dan is er nog de concentratie van vis-DNA in het water waaruit de ILVO-wetenschappers de biomassa van de lokale platvispopulatie kunnen berekenen.

Zalm en kabeljauw

Ook de aquacultuursector zit in de lift met de productie van zoetwaterkabeljauw, forel, snoekbaars, gamba’s, kaviaar en mosselen.

In 2022 kocht de Vlaming gemiddeld 8,44 kg vis en week- en schaaldieren voor een waarde van 122,59 euro. Maar de Brusselaar is de grootste viseter met 8,94 kg. In 52 procent van de keren consumeren we die zeedieren thuis en in 19 procent van de gevallen op restaurant. Kabeljauw en zalm nemen ruim de helft van de visverkoop voor hun rekening. De Vlaming blijft ook in 2022 wel de grootste mosseleter met 2,5 kg per hoofd op jaarbasis.

Ook in 2022 en tot vandaag zetten de Brexit, de coronapandemie en oorlogen een domper op de visprijs en -consumptie.