Vlaams Parlement keurt fusiedecreet havens van Antwerpen en Zeebrugge goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het fusiedecreet voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge goedgekeurd. Daarmee staat niets een fusie tussen de twee grootste havens in de weg. Het fusiedecreet werd quasi unaniem goedgekeurd. Enkel oppositiepartij PVDA stemde tegen.

Dankzij het decreet, voluit ‘het voorstel van decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge’ zit de fusie, die in februari 2021 werd aangekondigd, nu in de laatste rechte lijn. Op 22 april moet de samenwerking rond zijn. Vanaf dan gaan de havens verder onder de naam Port of Antwerp Bruges.

De fusie van beide havens moet de concurrentiepositie bevorderen. ‘Port of Antwerp-Bruges’ wordt de belangrijkste containerhaven en de grootste voor overslag van voertuigen in Europa en één van de grootste breakbulkhavens. Dankzij de kustligging van Zeebrugge en de industriële cluster in Antwerpen wil de haven een Europese leider worden voor waterstof.

Annick De Ridder, naast Vlaams volksvertegenwoordiger ook havenschepen en voorzitter van de raad van bestuur bij Port of Antwerp, spreekt van een historisch moment. “Dit decreet maakt dat we van de Haven van Antwerpen-Brugge ook dé energiepoort naar Europa kunnen maken. Samen schrijven beide havens aan een ambitieus verhaal van duurzame groei op beide platforms.” Ook Mercedes Van Volcem (Open Vld) heeft het over van een “historische dag” en Orry Van de Wauwer (CD&V) benadrukt de mogelijkheden die de fusie biedt.

Ook oppositiepartijen Vooruit, Groen en Vlaams Belang steunen de fusie. Alleen oppositiepartij PVDA stemde tegen.