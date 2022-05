Vissersvaartuig strandt in Westende: “Nooit gevaar geweest voor de bemanning aan boord”

Donderdagavond is een vissersvaartuig gestrand op het strand van Westende, een deelgemeente van Middelkerke. Om nog onbekende reden voer de O.190 Reinhilde richting strand, waar het vast kwam te liggen.

Het schip vertrok woensdagmiddag uit de haven van Oostende om de hele nacht te vissen voor de Belgische kust. Omstreeks 19.30 uur liep het mis. “We zijn afgedreven richting strand en door het laagwater zijn we vast komen te zitten”, zegt de reder van het schip.

In eerste instantie schoten collega vissers de vissers van de O.190 te hulp, maar toen dat niet lukte, werd de scheepvaartpolitie ingelicht. Die kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. “Het klopt inderdaad dat we met onze diensten ter plaatse zijn geweest”, klinkt het bij de persdienst van de Federale Politie. “Het schip was gestrand in Westende. Er vielen geen gekwetsten.”

Uiteindelijk werd een sleepboot gevraagd om het schip stabiel te houden, zodat het niet kon kapseizen. “Onze schipper heeft toen gewacht tot het terug hoogwater was”, vervolgt de reder. “Na zo’n drie uur kwam het schip automatisch los. Er is echter nooit gevaar geweest voor de bemanning aan boord en het schip liep ook geen schade op.”

Nadat het schip los was, konden de vissers hun werknacht verder zetten.