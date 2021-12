Vijf nieuwe windturbines in haven goed voor stroombehoefte 14.300 gezinnen

Het havenbestuur van Zeebrugge en de bedrijven gaan naarstig door met het plaatsen van zoveel mogelijk windturbines. De nieuwste aanwinst zijn vijf turbines van energiegroep Eneco op terminals van C.RO Ports en Wallenius Wilhelmsen in de achterhaven.

De vijf reuzen hebben een jaarlijkse capaciteit van 50 gigawatt, vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van 14.300 gezinnen. Een gedeelte van deze groene stroom zal gebruikt worden voor het sterk toenemende aandeel van elektrische wagens die via Zeebrugge verscheept worden.

Wind is hefboom voor ‘clean port’

“De turbines zijn 150 meter hoog en werden twee jaar geleden in een recordtempo vergund”, zegt Tine Deheegher, bij Eneco verantwoordelijk voor het ontwikkelen van windparken. “De levering van onderdelen werd wel vertraagd door de coronacrisis. We zien in Zeebrugge nog heel veel mogelijkheden, vooral in de voorhaven: ver van de bewoning en bovendien is daar het meeste wind van het hele land.”

In de voorhaven van Zeebrugge is er het meest wind van het hele land

CEO Tom Hautekiet van het havenbestuur MBZ is blij met de interesse van Eneco en andere partners om van Zeebrugge een ‘clean port’ te helpen maken. “Windenergie is een belangrijke hefboom in onze verantwoordelijk om de klimaatuitdaging aan te gaan. In ons havengebied staat nu een gezamenlijk vermogen van 130 megawatt. Dat willen we naar 200 megawatt optrekken tegen 2030. Die groene stroom kan deels dienen om groene waterstof te produceren.”

Gemeenten aandeelhouder

Havenvoorzitter Dirk De fauw startte vijf nieuwe windturbines met het doorknippen van een ‘elektrisch lint’. © RJ

De vijf nieuwe turbines werden door havenvoorzitter Dirk De fauw symbolisch gestart met het doorknippen van een elektrisch lint op een maquette. De investering van 20 miljoen euro wordt voor 75% gedragen door de Japanse groenstroomproducent Eneco. De overige 25% komt van Portfineco, een 50-50 investeringsvennootschap van het havenbestuur MBZ en Zefier, een coöperatie van 169 Vlaamse gemeenten.

Elektrische wagens

C.RO Ports en Wallenius Wilhelmsen Solutions zijn overslagbedrijven gespecialiseerd in roll-on/roll-off. Op hun terminals langs het Zuidelijk Insteekdok behandelen ze allerlei rollend stukgoed, voornamelijk nieuwe wagens en machines voor de bouw en landbouw. Beide bedrijven zullen een gedeelte van de groene stroom we zelf gebruiken.

“Naast stroom voor onze terminals en kantoren, hebben we steeds meer behoefte aan stroom de lading zelf. Al 30% van de nieuwe wagens die we behandelen, is volledig elektrisch. Daar bovenop is er nog een gedeelte hybride wagens”, zegt Emmanuel Van Damme, general manager van terminal Wallenius Wilhelmsen Solutions.

(RJ)