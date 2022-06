Viering 25 Jaar Haven Oostende met wereldkampioenen Emma en Quinten

Naar aanleiding van 25 jaar Haven Oostende werd woensdag in samenwerking met stad Oostende een watersportevent georganiseerd in surfclub Inside.

Er werd gekozen voor een sportieve namiddag met twee wereldkampioenen, Emma Plasschaert (zeilen) en Quinten Bossche (jetski). Het tweetal is via sponsoring ook verbonden met Haven Oostende. De twee topatleten bezorgden een dertigtal kinderen van Koninklijk Werk Ibis, De Bolle en De Brem een onvergetelijke namiddag.

Na de gezellige lunch mochten ze afwisselend het water op, aan boord van een zeilboot of een jetski. Voor de kinderen, die nog niet allen vertrouwd zijn met de zee, was het een bijkomende ervaring. Achteraf gaven zeilster Emma en jetskiër Quinten voor de aanwezigen, in aanwezigheid van Dirk Declerck (CEO Haven Oostende) en Charlotte Verkeyn (schepen haven stad Oostende), een spectaculaire demonstratie van hun talent.