Verse sprot in stedelijke vismijn meteen de deur uit

Het Nieuwpoortse kustvissersvaartuig N82 Nautilus van Diederik Jacobs en Sam Zwertvaeger leverde een lading verse sprot aan in de Nieuwpoortse stedelijke vismijn. Volgens schepen voor visserij Kris Vandecasteele gebeurt het niet alle dagen dat zo’n lading van om en bij de 250 kg sprot wordt aangeleverd en de plaatselijke vishandelaars waren er dan ook als de kippen bij om de verse sprot aan te kopen.

Diederik Jacobs en Sam Zwertvaeger hebben er al een lange staat van verdienste opzitten, maar varen sinds juli 2020 met de N82 Nautilus. Zij zorgden voor de aanvoer van de verse sprotjes.

Schepen Kris Vandecasteele: “Ik krijg als schepen regelmatig de vraag waar men niet-ingevroren sprotjes kan aankopen, daarom ook dat ik het bericht van de aanvoer onmiddellijk kenbaar heb gemaakt. Er was geen probleem om de sprotjes verkocht te krijgen, want verse sprotjes zijn gegeerd. Ook de vishandelaars weten dat en heel wat plaatselijke handelaars hebben de sprotjes dan ook ook aangekocht. Wees maar zeker dat er in Nieuwpoort het afgelopen weekend heel wat sprot werd gegeten.”

Rokerijen

Nieuwpoort en sprotjes zijn trouwens onlosmakelijk met elkaar verbonden, want in het verleden was Nieuwpoort befaamd om zijn sprotrokerijen. Een van de meest bekende was de sprotrokerij van Karel (Idesbald) Legein, die in 1947 zijn sprotrokerij opstartte. De gerookte sprotjes werden iedere week voor een deel naar Brussel gevoerd en de lading sprot voor de grote winkels werd verspreid via Oostende. Dat gebeurde met de zogenaamde vistrein die toen al over koelwagens beschikte om de vis te vervoeren. Wijlen Gerarda Legein kon uren vertellen over het roken van de sprotjes en was dan ook als dochter van Karel Legein als geen ander op de hoogte van de verwerking. Het roken van sprotjes was een specialiteit en eiken hout zorgde voor de beste smaak.

Sprot en haring worden heel vaak in een adem genoemd en behoren tot de familie van de sardien en de ansjovis.

Omega 3

De sprot wordt in de familie het minst gewaardeerd en toch is er een kentering want heel wat kustgemeente serveren opnieuw sprotjes tijdens festiviteiten of tijdens de kerstperiode. Sprotjes zwemmen in grote scholen vooral in het najaar en de winter langs onze kust. Sprot is een vette vis en bevat omega 3-vetzuren.

Er wordt vaak aanbevolen om sprotjes op te nemen in een gevarieerd dieet. Omega 3-vetzuren zorgen immers voor een gezond hart- en bloedvatenstelsel en hebben een positief effect op de concentratie.