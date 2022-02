Vernieuwde Kaaiplaats moet dé hotspot van Veurne worden

Stad Veurne heeft grootse plannen op de site van de Kaaiplaats en de jachthaven. Het is een belangrijke en unieke plek in de stad, maar een die aan opwaardering toe is. Stad Veurne schakelde het Antwerpse studiebureau Omgeving in om een samenhangend ontwerp uit te werken.

“De aanwezigheid van het water is een grote troef, maar dit wordt te weinig ondersteund door de gebouwen en de publieke ruimte errond”, zegt schepen Pascal Sticker.

“Binnenkort verdwijnt er een grote handelszaak, er wordt een nieuwe fietsbrug aangelegd en er zijn nog wel meer vragen en projecten die een ideale gelegenheid zijn om enerzijds quick wins te realiseren en anderzijds een langetermijnvisie te formuleren.”

“Het leefkwaliteitsplan formuleert de visie, de krachtlijnen en de principes waarmee we het behoud van de Veurnse identiteit willen combineren met nieuwe dynamieken en hedendaagse ambities. Door in te zetten op gebiedsgerichte en kwalitatieve kernversterking moeten we het evenwicht tussen behoud en ontwikkeling nastreven.”

Drie grote fases

“Bij de opmaak van het leefkwaliteitsplan is gebleken dat op heel wat strategische plekken een verhoging van de leefbaarheid zich opdringt, met respect voor de eigenheid van de plek. Het potentieel dat de Kaaiplaats bezit, wordt vandaag niet ten volle benut, maar met het ambitieuze masterplan kan de Kaaiplaats de hotspot van de 20ste-eeuwse gordel van Veurne worden! De opwaardering zal in drie grote fases verlopen.”

In Fase 1 worden de kortetermijnvisie-elementen aangepakt, binnen de volgende tien jaar. “Ter hoogte van Kaaiplaats 12 is een aanvraag vergund voor de nieuwe ontwikkeling van een meergezinsgebouw en doe-het-zelfzaak Delva is bezig met verhuis- en/of verkoopplannen. Er zijn ook mogelijkheden om nog twee extra nieuwe volumes te integreren, haaks op de Kaaiplaats.”

“Alle nieuwe ontwikkelingen moeten zich richten naar de Kaaiplaats. Het is ook de bedoeling om alle gebouwen met een cultuurhistorische, architecturale waarde te behouden, inclusief de gevelindeling met trapgevels, en deze te integreren in het geheel. De Kaaiplaats fungeert ook als schakel tussen het noordelijke en zuidelijke bouwblok, met een groen hart, dat vandaag nog privé-eigendom is. Het openstellen van deze groene ruimte zou zeker een meerwaarde zijn. De zuidelijke gevelrij van de Kaaiplaats blijft in de eerste fase onveranderd.”

Het binnengebied ter hoogte van het OCMW-gebouw kan op korte termijn met kleine ingrepen aantrekkelijker en meer toegankelijk worden gemaakt. Het plan heeft ook een andere visie op het parkeerbeleid en ziet de automobilist als tijdelijk te gast binnen de publieke ruimte. Bovengrondse parkeerplaatsen zullen worden beperkt en bij de nieuwe bebouwing aan de noordzijde kan enkel ondergronds worden geparkeerd.

Ontmoetingsplek

“Stad Veurne ziet het ook als een topprioriteit om de noordelijke kade te transformeren tot een trapvorm met zit- en ligtredes als sociale ontmoetingsplek die de relatie met het water verhoogt”, vervolgt Pascal Sticker. “Om de kaaimuur aan te passen, zullen er wel enkele woonboten een andere plek moeten vinden. Op termijn zie ik op de Kaaiplaats ook horecazaken komen met terrassen aan het water.”

Fase 2 en fase 3 zijn nog toekomstmuziek en worden gespreid over zo’n 20 jaar, met nog meer vergroening, en uitbreidingsmogelijkheden voor het OCMW-gebouw of een andere invulling als dit mocht verdwijnen.

Pascal Sticker besluit: “Voor de bebouwing langs Kaaiplaats moeten we zorgen voor een evenwicht tussen behoud, restauratie en nieuwbouw. Het is de bedoeling om een samenhangend geheel van oude en nieuwe bebouwing te verzekeren , met aandacht voor de relatie met het water, de aanwezigheid van groen en een bruikbare pleinruimte.”

(MVQ)