Vanaf 2023 nieuwe ferryverbinding tussen Zeebrugge en Schotland

Er is een akkoord voor een nieuwe ferryroute tussen Rosyth (Schotland) en Zeebrugge vanaf 2023, eerst met vracht en later mogelijk passagiers. Volgende maand start alvast een nieuwe vrachtroute naar Rosslare (Ierland).

Eind 2020 stopte P&O Ferries met de dienst Zeebrugge-Hull, de enige en laatste directe passagiersverbinding tussen België en Verenigd Koninkrijk. Sindsdien zocht de havengemeenschap van Zeebrugge ijverig naar een nieuwe dienst met het VK.

Die lijkt nu gevonden: “Het Schotse scheepvaartkantoor Ptarmigan Shipping en de Deense roro-operator DFDS kwamen tot een akkoord voor het oprichten van een lijn Zeebrugge en Rosyth”, zegt Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en ondervoorzitter van de Haven Antwerpen-Brugge.

Later passagiers

“In eerste instantie zal er enkel vracht verscheept worden, maar de betrokken partijen verbinden zich ertoe om de mogelijkheid van passagiersvervoer verder te onderzoeken. Dit zou het toerisme in Brugge en bij uitbreiding in heel West-Vlaanderen een boost geven. De vorige ferryverbinding was immers goed voor jaarlijks 250.000 passagiers”, zegt De fauw. Rosyth ligt op 25 km van Edinburgh en 75 km van Glasgow.

Roro-rederij DFDS is in Zeebrugge actief met vrachtdiensten naar Immingham (Engeland), Göteborg (Zweden) en Frederikstad (Noorwegen). DFDS runde tot 2018 al een vrachtverbinding tussen Zeebrugge en Rosyth. Maar na een brand in de machinekamer van de ferry Finlandia Seaways werd echter niet snel genoeg een vervangschip gevonden. Toen de financiële kater te groot bleek, gooide de Deense rederij de handdoek in de ring.

Ook naar Ierland

Eveneens vandaag maakte de Finse rederij Finnlines bekend dat vanaf 23 juli start met een rechtstreekse lijn naar Rosslare in Ierland. Het schip Finnpulp zal wekelijks twee keer heen en weer varen. Het kan 225 opleggers meenemen en heeft kajuiten voor twaalf chauffeurs.

Finnlines is een onderdeel van de Italiaanse groep Grimaldi. Die vaart sinds mei vorig jaar tussen Antwerpen, Zeebrugge en het Ierse Cork. Deze lijn zal binnenkort enkel nog Antwerpen en Cork bedienen. Alle vracht met betrekking tot Zeebrugge wordt overgenomen door de nieuwe dienst van dochterbedrijf Finnlines naar Rosslare. In Zeebrugge heeft Finnlines overslag op zijn diensten richting Finland en Spanje.