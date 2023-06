Van Quickenborne trekt naar Londen met plan om energiecentrales op de Noordzee beter te beschermen: “Ons verzetten tegen Poetin”

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne trok op 6 juni naar Londen, daar vindt de komende tweede weken de 107de sessie van het Maritime Safety Committee (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) plaats. Daar pleitte hij voor een Noordzee-Veiligheidspact, gaf hij in naam van ons land goedkeuring voor de uitbreiding van het bestaande verdrag inzake maritieme veiligheid en ondertekende hij nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met het Verenigd Koninkrijk.

In april organiseerde minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne tijdens de Noordzeetop in Oostende een ronde tafel over maritieme beveiliging. Het idee was dat de negen Noordzeelanden moeten samenwerken om de energie- en telecominfrastructuur in de Noordzee beter te beschermen. Het gaat onder meer over onderzeese gaspijpleidingen en stroomkabels, telecomverbindingen, windenergieparken en installaties die nodig zijn om de stroom aan land te brengen. De bedoeling is dat dit uitmondt in een Noordzee-Veiligheidspact, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een grensoverschrijdend informatieplatform om zo sneller te kunnen handelen bij incidenten. Dit plan deed hij in Londen uit de doeken, en kon meteen op veel steun rekenen van zijn Engelse collega’s.

“Onze energiezekerheid is van het allergrootste belang. We moeten ons verzetten tegen Poetin en zijn gruwelijke pogingen om het Westen te gijzelen. Het beschermen van de Noordzee-energiecentrale is essentieel om ervoor te zorgen dat niets onze missie om goedkopere, schonere en veiligere energie te leveren aan onze huizen en bedrijven in de weg kan staan. De belangrijke stap die we vandaag samen met België hebben gezet, zal de veiligheid in de Noordzee verder versterken en ik kijk ernaar uit om met hen en anderen samen te werken in deze cruciale onderneming”, aldus Grant Shapps, Brits minister van Energiezekerheid.

Georganiseerde misdaad

Naast de beveiliging van onze energieonafhankelijk stonden nog enkele andere zaken op de agenda, zoals de ISPS-code. Dit is de internationale code die de regels vastlegt op vlak van de beveiliging van schepen en havens. Momenteel is deze code vooral gericht op terroristische dreiging, maar Van Quickenborne wil dit graag uitbreiden naar andere vormen van criminele activiteiten en georganiseerde misdaad. Hij gaf in Londen een uiteenzetting om zijn voorstellen – die al van toepassing zijn in België – toe te lichten.

Concreet gaat het over het aanpassen van de risicoanalyses en het inzetten daarvan bij de opmaak van nieuwe beveiligingsplannen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van hoge hekkens, camerabewaking en toegangscontrole op basis van biometrische gegevens. Op die manier kan de ISPS-code ook gebruikt worden in de strijd tegen de handel in verdovende middelen, mensenhandel en handel in beschermde diersoorten. Om ook effectief van kracht te worden moeten 117 landen het verdrag goedkeuren. België is het 14e land dat groen licht geeft.

Tot slot ondertekende onze minister samenwerkingscontracten om autonome scheepvaart tussen het Verenigd Koninkrijk en België te realiseren om de maritieme industrie van beide landen te helpen groeien.

“De eerste voorwaarde voor energieonafhankelijkheid is de beveiliging van diezelfde energieonafhankelijkheid. De bedreigingen en uitdagingen zijn de laatste maanden sterk toegenomen. Vorige maand in Oostende hebben we besloten een Noordzee-Veiligheidspact te sluiten. In Londen ondertekende ik een samenwerkingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk om kritieke infrastructuur op de Noordzee beter te beschermen. We hebben dit ook bepleit bij de internationale maritieme organisatie. Alle schepen en havens wereldwijd moeten niet alleen beveiligd worden tegen terreurdreiging, maar ook tegen de dreiging van de georganiseerde misdaad. Daarom moeten we de internationale normen hieraan aangepast worden. Ook voor de autonome scheepvaart hebben we vandaag nieuwe stappen gezet. Belangrijk voor onze maritieme sector die hierin pioniert”, aldus Vincent Van Quickenborne, Belgisch minister van Justitie en Noordzee.