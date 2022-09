Twee nieuwe vaartuigen van Vloot krijgen champagnedoop in Oostende

Donderdagmiddag werden in de haven van Oostende de reddingsboot R7-Orinoco en het elektrisch aangedreven veer Raveel ontmoet Ensor naar aloude maritieme traditie met champagne gedoopt.

Beide vaartuigen van Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en uitgereed door Vloot, de rederij van de Vlaamse overheid, en met thuishaven Oostende, zijn al een poos in dagelijkse dienst.

Vooruitstrevende technieken

Het laatste vaartuig voer al in de zomer van 2021 voor het eerst uit. Het schip is 23 meter lang en 6,5 meter breed. En maakt gebruik van van zeer vooruitstrevende technieken. Het vaart met een voortstuwingssysteem dat half zo groot is als een dieselelektrisch voortstuwingssysteem dankzij de kleinere, zeer efficiënte en lichte elektromotoren.

Enkel in geval van nood, bijvoorbeeld bij lange uitval van de walvoeding, kan het voortstuwingssysteem aangedreven worden door een dieselgenerator, een investering van een kleine 3 miljoen euro. Samen met haar twee kleinere zusterschepen bracht de dopeling in 2021 net geen 741.000 passagiers over de Oostendse havengeul.

Recentste reddingsvaartuig

Met een typische rompvorm en een opvallend felle kleur, presenteert de R7-Orinoco zich als nieuwste reddingsboot van Vloot. Een Search & Rescue-vaartuig dat speciaal ontworpen is om reddings-, zoek- en transportoperaties uit te voeren op de Noordzee en tot twintig drenkelingen aan boord kan nemen en vijf brancards.

Het schip, een investering van 2.469.000 euro, is voorzien om reeds aan boord de eerste medische assistentie te kunnen bieden. Marieke Blomme, de vrouw die als eerste de gehele lengte van de Belgische kustlijn heeft afgezwommen, is de doopmeter van het reddingsvaartuig R7-Orinoco.