Twee jaar werk aan overstromingsmuren en opwaardering jachthaven Zeebrugge: “Aantrekkelijke zone met veel groen”

Rond de jachthaven is gestart met het bouwen van overstromingsmuren die de wijk bij zware storm moeten beveiligen. Daarbij wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de jachthaven te vernieuwen en om de omgeving te verfraaien met een nieuwe, groene wandelpromenade. De werken zullen twee jaar duren.

Aan de jachthaven – de oude visserijdokken – zijn Afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en Stad Brugge gestart met twee jaar werkzaamheden. Rond de jachthaven komen een dijkmuur, stormmuur en mobiele keringen. Dit gebeurt in het kader van het Masterplan Kustveiligheid, dat de kustlijn en het achterland tegen zware stormvloeden moet beschermen. In Zeebrugge werden eerder al stormmuren geplaatst langs beide uiteinden van de Kustlaan. De beveiliging rond de jachthaven vormt het sluitstuk.

Tegelijk krijgt de jachthaven een grondige opwaardering. MDK creëert nieuwe ligplaatsen en vernieuwt de basisinfrastructuur, in overleg met de jachtclubs en sportvissers. Aan de Werfkaai wordt een stuk glooiing vernieuwd. In het Tijdok verdwijnt de hellende ‘kuisbank’ waarop vroeger schepen droog gezet werden. Dit gedeelte wordt verdiept en er komt een nieuwe kaaimuur.

De kostprijs van de werken is geraamd op 20 miljoen euro (btw inbegrepen). “Daarvan betaalt Stad Brugge 1,5 miljoen euro voor de verfraaiing van de omgeving. Er komt een aantrekkelijke publiekszone met veel groen”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem.

Hinder beperken

Om de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, wordt er in fases gewerkt en niet tijdens de zomermaanden. Eerst vinden de verdieping van het Tijdok, de overstromingsmaatregelen in de Rederskaai en het vernieuwen van de steigers in het Albertdok plaats. Vanaf september 2024 worden de overstromingsmaatregelen in de Werfkaai, Tijdokstraat en Vismijnstraat uitgevoerd en de steigers in het Tijdok vernieuwd.

(RJ)