Stapelhuis Entrepot officieel ingehuldigd in Oostendse haven

Na twee jaar renoveren en restaureren zijn in Oostende de werken aan Stapelhuis Entrepot aan de Oostkaai van het Vlotdok voor 95 % afgerond. Binnenin werd alles gesloopt en de gevels volledig gerestaureerd.

Stapelhuis Entrepot, ontworpen door LMS Architecten en gerenoveerd door de Artes Group, biedt een waaier aan mogelijkheden en wordt de thuisbasis voor innovatieve bedrijven die actief zijn in Haven Oostende. Zo krijgt het gebouw, een investering van 8 miljoen euro, een economische bestemming en blijft de link met de maritieme bedrijvigheid. Het neoclassicistisch gebouw uit 1908 groeide van drie naar vijf verdiepingen met een bruto-oppervlakte van 3417m². De ruimtes worden casco afgewerkt, zodat de bedrijven die er zich vestigen, hun eigen indeling kunnen bepalen.

Eigen patrimonium

“Met die renovatie houden wij als haven het patrimonium in eigen portefeuille. Ook met het oog op maritieme tewerkstelling. De opvallende bovenbouw zet dat nog eens extra in de verf. Met dank aan het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het vertrouwen. De oppervlakte van het gebouw werd verdubbeld met de bouw van een volwaardige benedenverdieping en een bovenbouw met twee bouwlagen”, zegt Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende.

Vanaf begin november zal TM Edison als eerste haar intrek nemen in Stapelhuis Entrepot. TM Edison is de tijdelijke maatschappij tussen partners Jan De Nul en DEME. Zij kiezen Haven Oostende als thuisbasis voor de bouw van het toekomstige Prinses Elisabeth Eiland in de nieuwe offshore zone voor windmolens.

Innovatief

Minister-president Jan Jambon was tijdens de officiële inhuldiging virtueel aanwezig via een hologram: zo illustreerde hij meteen het innovatieve karakter van het vroegere Stapelhuis.

Dirk Declerck, CEO en Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende: “Haven Oostende investeert zwaar in haar patrimonium. Dat dit tot successen leidt zowel architecturaal, financieel en qua tewerkstelling wordt met dit project bewezen.” De bovenste etage met prachtig uitzicht over de haven wordt onder andere een seminarieruimte.